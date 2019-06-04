Гостям книжного фестиваля показали фильм, снятый по рассказам Зощенко

Предприимчивых Лелю и Миньку, конечно, знает каждый, кто хоть немного знаком с творчеством Зощенко. Кадры из фильма, который выйдет в прокат только в 2020 году, впервые продемонстрировали зрителям фестиваля. Главные роли в нем исполнили Елисей Мысин и Евгения Щербинина, суровым, но справедливым папой стал Сергей Степанченко, а в роли тряпичника выступил Александр Адабашьян, он же художник-постановщик картины. Вера Зощенко, правнучка писателя, тоже снялась в эпизодической роли. Снимали фильм в городе Тутаеве Ярославской области.

"Сейчас мало кто занимается детским кино. Гораздо прибыльнее снять кино коммерческое. Но в детском кино потребность куда больше", - сказал Сергей Степанченко.

Его слова подтвердились после демонстрации фрагмента фильма маленьким зрителям: они задавали авторам бесконечно много вопросов, с интересом смотрели на то, как делается реквизит для съемок, как работают гримеры.

Судя по показанному фрагменту, работа режиссера и сценариста Анны Чернаковой и актерского коллектива удалась. Леля и Минька вышли очень живыми и убедительными: вот они с наслаждением уплетают мороженое, вот строят планы по сбыту калош в целях приобретения еще одной порции холодного лакомства, вот комично врут родителям и столь же комично ревут…

"На съемочной площадке при работе с детьми главное - создать ситуацию, в которой они будут проживать происходящее, и тогда маленьким героям по-настоящему веришь", - уверены авторы картины. Они подчеркнули, что сняли кино "на вырост", и хотя возрастной маркер у фильма 6+, его спокойно может посмотреть и пятилетний ребенок. Что уж говорить о взрослых - они могут почерпнуть из фильма много полезного.

"Мы заложили в фильме глубокую педагогическую мысль, - признаются создатели. - Бывает, что мы шлепаем ребенка и через пять минут жалеем об этом. Нужно быть щедрым на любовь, на добро для детей, это наш посыл родителям".

Больше новостей с фестиваля "Красная площадь" смотрите на сайте ГодЛитературы.РФ.