Хор Сретенского монастыря завершает гастроли по стране

Хор Сретенского монастыря под руководством Заслуженного артиста России Никона Жилы приглашает всех ценителей его творчества 23 июня в 19 00 на концерт "Небо и земля" в Соборную палату Свято-Тихоновского университета, где прозвучат духовные песнопения и народные песни, приуроченные к празднику Святой Троицы.

В июне хор завершает гастроли, которые прошли в 20-и городах России - Самаре, Краснодаре, Рязани, Иркутске, Уренгое, Владивостоке и других городах. Впереди осталось еще два города. Последний концерт пройдет в Южно-Сахалинске.

Концерты посетили нефтяники, поклонники знаменитого хора. Они с восхищением слушали песню "Тебе поем" на музыку Сергея Рахманинова, всем сердцем принимали "Времена года" Антонио Вивальди. Исключительность постановкам добавляло совмещение классической, народной и эстрадной музыки, а также визуализация проекта. Благодаря новейшему мультимедийному оборудованию и 3D-технологиям перед зрителями на экране распахнулись двери прекрасных храмов Иерусалима, дворцов Испании и Италии. Зрители увидели парижский Нотр-Дам и православные церкви, широкое русское поле и искрящиеся на солнце каналы Венеции.

И никакие двойные перелеты, сон по несколько часов в сутки и переутомление не заставили артистов отказаться от предстоящего концерта.

Работа над проектом заняла около двух лет. Для хора, которому более 600 лет, последние 25 лет были самыми яркими в его творчестве - время музыкальных открытий, духовного роста и невероятных поездок. Постоянное участие в торжественных патриарших богослужениях, международных музыкальных конкурсах, выступление на открытии зимней Олимпиады в Сочи, концерты в 37 странах на 4 континентах в лучших залах мира, 10 музыкальных альбомов.

Юлия Васильева: "Сразу видны и интеллект, и талант и скромное обаяние артистов. Этот уникальный коллектив сохранил исконно русские традиции многоголосия и душу России - народные песни".

Виктория Яцковская: "Музыкант - это человек эпохи возрождения. Ведь музыканты знают лад и поэтому способны научить других настоящему ладу в нашей жизни".

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"