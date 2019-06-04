Ликвидация очагов аварийности - участков дорог, где происходит наибольшее число ДТП, для Центра организации дорожного движения в числе приоритетов. В этом году безопасными хотят сделать 220 опасных мест.

Во-первых, оптимизировать собираются работу 63 светофоров. Часто одной лишь перенастройкой фаз можно победить пробки. Пешеходы же получают больше времени на переход. Например, 20 секунд выкроили для пешеходов на пересечении улицы Усиевича с Головановским переулком и 5 секунд - на переходе с улицы Осенней на Крылатскую.

Еще одна мера - регулирование скоростного режима. Его изменят на 16 улицах. В ЦОДД "РГ" рассказали, что, например, на Голубинской улице в Ясенево он снизится до 40 км/ч. В кварталах, через которые идет эта улица, расположено пять школ, и на дорогу часто выскакивают дети. При ограничении же 60 км/час водители несутся на все 80. Ведь нештрафуемый порог по всей стране по-прежнему 20 км/ч. Только в этом году здесь произошло два наезда на пешеходов.

Еще до конца года на опасных участках дорог появится 112 новых комплексов фотовидеофиксации (всего в городе будет 600 новых комплексов), создадут новые островки безопасности, переразметят 112 участков улиц и установят более 100 новых дорожных знаков.

Такие меры не требуют глобальных расходов, но пользу приносят реальную. "Давайте вспомним, как ужасно было организовано примыкание Новоясеневского проспекта к Профсоюзной улице в районе метро "Теплый Стан". Реорганизация дорожного движения помогла ликвидировать эту точку напряжения", - отметил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.