Новости

На Кубани при взрыве гранаты ранены трое взрослых и ребенок 22:38
ПФР: Полтора миллиона пенсионеров обучились компьютерной грамотности 22:37
Американский генерал испугался роста космических возможностей России 22:05
Собянин: Москва находится на середине пути благоустройства 22:02
Полиция начала проверку по факту взлома и хищений в РКК "Энергия" 21:58
Рианна стала богаче Мадонны 21:29
МИД призвал все силы в Судане решить конфликт мирными способами 21:24
Медведев освободил от должности заместителей руководителей Россвязи и ФТС 21:23
Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте 21:20
Роскомнадзор потребовал удалить фейки в соцсетях о ЧП в Дзержинске 21:02
В Верховной раде предложили конфисковывать имущество у жителей Донбасса 20:48
В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми 20:33
Мэр Харькова призвал "возвращаться с майданов к здравому смыслу" 20:17
Беглов назначил двух новых глав комитетов Смольного 19:53
Стало известно, почему предприниматели закрывают свой бизнес 19:49
Вышел тизер нового "Короля льва" с голосом Бейонсе 19:39
Зеленский заявил в Брюсселе о готовности к переговорам с Россией 19:36
СК возбудил дело по факту обстрела мечети в Донецке 19:25
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто 19:22
Книгу арктических снимков представил в Москве лауреат премии "Золотой глаз" 19:08
Путин: Необходимо информирование власти о работе банков и застройщиков 19:03
АвтоВАЗ отозвал у владельцев почти тысячу Lada Xray 19:02
СМИ: Сыгравший Тора Крис Хемсворт приостанавливает карьеру 18:59
Квентин Тарантино занялся экранизацией своего комикса "Джанго/Зорро" 18:38
В Петербурге нашли танцовщицу, оставившую годовалого сына 18:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 23:33
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Бегом, пока зеленый

На столичных дорогах ликвидируют 220 опасных участков
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск № 120(7878)
Ликвидация очагов аварийности - участков дорог, где происходит наибольшее число ДТП, для Центра организации дорожного движения в числе приоритетов. В этом году безопасными хотят сделать 220 опасных мест.

Во-первых, оптимизировать собираются работу 63 светофоров. Часто одной лишь перенастройкой фаз можно победить пробки. Пешеходы же получают больше времени на переход. Например, 20 секунд выкроили для пешеходов на пересечении улицы Усиевича с Головановским переулком и 5 секунд - на переходе с улицы Осенней на Крылатскую.

Фото: Photoxpress
Когда заработает сервис по выявлению на дорогах лишенных прав водителей

Еще одна мера - регулирование скоростного режима. Его изменят на 16 улицах. В ЦОДД "РГ" рассказали, что, например, на Голубинской улице в Ясенево он снизится до 40 км/ч. В кварталах, через которые идет эта улица, расположено пять школ, и на дорогу часто выскакивают дети. При ограничении же 60 км/час водители несутся на все 80. Ведь нештрафуемый порог по всей стране по-прежнему 20 км/ч. Только в этом году здесь произошло два наезда на пешеходов.

Еще до конца года на опасных участках дорог появится 112 новых комплексов фотовидеофиксации (всего в городе будет 600 новых комплексов), создадут новые островки безопасности, переразметят 112 участков улиц и установят более 100 новых дорожных знаков.

Такие меры не требуют глобальных расходов, но пользу приносят реальную. "Давайте вспомним, как ужасно было организовано примыкание Новоясеневского проспекта к Профсоюзной улице в районе метро "Теплый Стан". Реорганизация дорожного движения помогла ликвидировать эту точку напряжения", - отметил директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Иван Пышечкин
Авто Дороги Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Роскосмос заявил о проникновении посторонних в РКК "Энергия"
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты"