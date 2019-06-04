На "Красной площади" обсудили современную подростковую драму

Детское издательство "Самокат" выпустило сборники подростковых пьес, написанных десятью современными драматургами.

Как рассказала PR-директор издательства Мария Орлова, сегодня такой жанр крайне редок. Загоревшись идеей издавать подростковую драму, сотрудники "Самоката" исследовали рынок, но среди "литературных людей" не нашли авторов подобных пьес. Зато в театральной среде жанр подростковой драмы оказался крайне востребован.

"У нас даже волосы на голове зашевелились, столько их оказалось, - призналась Мария Орлова. - И в каждой из них автор говорит о детских проблемах без стеснения. Вот, например, тема смерти близкого человека. В одной из пьес вы столкнетесь с переживаниями мальчика, у которого умерла бабушка. Мы, как люди литературные, поняли, что из этого колоссального количества произведений мы сами не можем отобрать лучшие. Нам помогали драматурги".

Пьесы, изданные "Самокатом", имеют разные возрастные маркировки. Есть 13+ и 18+ (это уже серьезная история с нецензурной бранью в стихах, написанная Алексеем Олейниковым).

Темы пьес действительно непростые. Одна из них - история о мальчике, чей старший брат воюет в Чечне. Постоянно вспоминая брата, мальчик ведет свою войну в школе: его донимают хулиганы. А потом неожиданно в школе появляется новое лицо - девочка-каратистка, которая меняет жизнь главного героя.

"Подростки на такой сюжет реагируют очень живо, - убеждена Мария Орлова. - Это то, о чем не говорят".

Впрочем, как уверен Алексей Олейников, сейчас, во многом благодаря западным веяниям, в российском театре наконец стали обращать внимание на подростковые острые темы: суицид, ксенофобия, буллинг.

Наибольший успех имеют пьесы, чьи авторы не проговаривают проблему, а рефлексируют над ней, ищут решение вместе с героями. Например, как в пьесе "Бог ездит на велосипеде", где мальчики и девочки пытаются понять, как возникает любовь и привязанность, где отражается сознание, перегруженное виртуальной культурой. Из той же категории пьеса "Фото топлес" Натальи Блок. Она рассказывает об отношениях девочки и мальчика, которые встречаются, а окружающие забрасывают их советами, как им надо строить отношения. Друзья мальчика подначивают его попросить у девочки фото топлес - мол, если любит, пришлет. И девочка присылает фотографию, но без лица. Добрые советчики задаются вопросом: а ее ли это снимок? И так как самим разобраться трудно, они выкладывают фото в соцсети и устраивают опрос. Казалось бы, все рушится, но автор умело вытягивает финал до оптимистичного.

"Все эти пьесы - обнаженный нерв, авторы в них высказывают то, что их касается", - уверена Мария Орлова.

Необычно оформление сборников: они сделаны в виде тетрадей, вложенных внутрь суперобложки, с кратким синопсисом и афишей. Кстати, многие из изданных пьес сейчас можно посмотреть в театре. Например, "Всем, кого касается" Даны Сидерос идет в "Сатириконе" в постановке Константина Райкина.

В зале реакция на презентацию была неоднозначной: "Начитаются этих пьес, а потом циниками становятся!"

На это у издателей нашелся хороший ответ, который может служить пригвождающим аргументом для тех, кому подростковые пьесы кажутся ненужными и даже вредными: "Цинизм - это попытка защититься от огромных потоков информации, от проблемы выбора, который подросток не может сделать из-за незрелости. Это нормально. Наша задача и задача подростковой драматургии - объяснить ребенку, что с его проблемами можно справиться, что он не один".

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