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04.06.2019 20:58
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На "Красной площади" обсудили современную подростковую драму

Текст: Екатерина Зайцева
Детское издательство "Самокат" выпустило сборники подростковых пьес, написанных десятью современными драматургами.
Фото: Екатерина Зайцева Фото: Екатерина Зайцева
Фото: Екатерина Зайцева

Как рассказала PR-директор издательства Мария Орлова, сегодня такой жанр крайне редок. Загоревшись идеей издавать подростковую драму, сотрудники "Самоката" исследовали рынок, но среди "литературных людей" не нашли авторов подобных пьес. Зато в театральной среде жанр подростковой драмы оказался крайне востребован.

"У нас даже волосы на голове зашевелились, столько их оказалось, - призналась Мария Орлова. - И в каждой из них автор говорит о детских проблемах без стеснения. Вот, например, тема смерти близкого человека. В одной из пьес вы столкнетесь с переживаниями мальчика, у которого умерла бабушка. Мы, как люди литературные, поняли, что из этого колоссального количества произведений мы сами не можем отобрать лучшие. Нам помогали драматурги".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Пьесы, изданные "Самокатом", имеют разные возрастные маркировки. Есть 13+ и 18+ (это уже серьезная история с нецензурной бранью в стихах, написанная Алексеем Олейниковым).

Темы пьес действительно непростые. Одна из них - история о мальчике, чей старший брат воюет в Чечне. Постоянно вспоминая брата, мальчик ведет свою войну в школе: его донимают хулиганы. А потом неожиданно в школе появляется новое лицо - девочка-каратистка, которая меняет жизнь главного героя.

"Подростки на такой сюжет реагируют очень живо, - убеждена Мария Орлова. - Это то, о чем не говорят".

Впрочем, как уверен Алексей Олейников, сейчас, во многом благодаря западным веяниям, в российском театре наконец стали обращать внимание на подростковые острые темы: суицид, ксенофобия, буллинг.

Наибольший успех имеют пьесы, чьи авторы не проговаривают проблему, а рефлексируют над ней, ищут решение вместе с героями. Например, как в пьесе "Бог ездит на велосипеде", где мальчики и девочки пытаются понять, как возникает любовь и привязанность, где отражается сознание, перегруженное виртуальной культурой. Из той же категории пьеса "Фото топлес" Натальи Блок. Она рассказывает об отношениях девочки и мальчика, которые встречаются, а окружающие забрасывают их советами, как им надо строить отношения. Друзья мальчика подначивают его попросить у девочки фото топлес - мол, если любит, пришлет. И девочка присылает фотографию, но без лица. Добрые советчики задаются вопросом: а ее ли это снимок? И так как самим разобраться трудно, они выкладывают фото в соцсети и устраивают опрос. Казалось бы, все рушится, но автор умело вытягивает финал до оптимистичного.

Фото: Из семейного архива
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"Все эти пьесы - обнаженный нерв, авторы в них высказывают то, что их касается", - уверена Мария Орлова.

Необычно оформление сборников: они сделаны в виде тетрадей, вложенных внутрь суперобложки, с кратким синопсисом и афишей. Кстати, многие из изданных пьес сейчас можно посмотреть в театре. Например, "Всем, кого касается" Даны Сидерос идет в "Сатириконе" в постановке Константина Райкина.

В зале реакция на презентацию была неоднозначной: "Начитаются этих пьес, а потом циниками становятся!"

На это у издателей нашелся хороший ответ, который может служить пригвождающим аргументом для тех, кому подростковые пьесы кажутся ненужными и даже вредными: "Цинизм - это попытка защититься от огромных потоков информации, от проблемы выбора, который подросток не может сделать из-за незрелости. Это нормально. Наша задача и задача подростковой драматургии - объяснить ребенку, что с его проблемами можно справиться, что он не один".

Больше новостей с фестиваля "Красная площадь" смотрите на сайте ГодЛитературы.РФ.

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