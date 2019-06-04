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04.06.2019 18:38
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Николь и Бродский, день чудесный

8-летняя поэтесса на главной сцене "Красной площади"
Текст: Екатерина Зайцева
На главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь" выступает Николь Плиева. Ей только восемь лет. Белое платьице, плюшевый медвежонок в руках. Но - никакого "мимими". Николь здесь не случайный гость.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Николь читает со сцены совсем не простые стихи. Для начала - "Послушайте, папы!" Роальда Даля: о том, что книжки важней телевизора. Затем посерьезнее - Марину Цветаеву, "Солнце мое, я тебя никому не отдам". Следом шел

Владимир Маяковский с "Необычайным приключением…". Маленькая чтица поражает всех необычайным темпераментом. Все качают головами: откуда в этой крохе столько энергии? Как запоминает длинные и сложные произведения?

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Дети зачитали стихи на тему ВОВ на "Красной площади"

Некоторым взрослым вообще рядом с Николь неуютно. Восторгаться - это одно. Но ведь она еще - живой укор для многих. Мало того что талантлива и память феноменальная - еще и кругом успевает. Владикавказская чудо-девочка играет в спектакле "Мама" на сцене Центра драматургии и режиссуры с Еленой Яковлевой. Снимается в сериале "Склифософский" с Максимом Авериным. Ведет программы (в роли доктора Малышкиной) на детских телеканалах. Еще и танцами занимается, и дзюдо. И это бы ладно - но у нее, восьмилетней, уже вышло два сборника стихов, между прочим.

Тут впору задаться вопросом: легко ли быть мамой такого ребенка? Мама, акушер-гинеколог Залина Плиева, тут же, с дочкой, на Красной площади. На вопрос отвечает быстро и просто: "Быть мамой Николь легко и приятно. А вообще я считаю, что все дети изначально талантливы. Единственное, что требуется от нас, родителей, - любить их и слышать! Не жалеть своего "драгоценного времени" и никогда не сравнивать их с другими. Какие есть, такими и любить".

Тем временем Николь на сцене говорит и читает без передышки, как настоящая взрослая актриса. "Приморский сонет" Анны Ахматовой, "Письмо про дождь" Роберта Рождественского, "Некрасивая девочка" Николая Заболоцкого, наконец, "Песня невинности" Иосифа Бродского - ее любимого поэта.

Стихи серьезные и взрослые перебиваются шедеврами детской поэзии. "Балладой о королевском бутерброде" Алана Милна, например. Известной всем историей о том, как король потребовал к завтраку масла, а ленивая корова предложила мармелад, чем вызвала королевский гнев. Слушали ее с восторгом.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Кульминацией стал отрывок из "Детства" Максима Горького. Переживания маленького Лёньки, его рассуждения о бабушкином боге и справедливости - все это маленькая Николь прожила на сцене, ошеломив зрителей недетским погружением в переживания героя.

И опять стихи - Рождественский, Пастернак. Никакой патетики и пошлости. Николь читает и свои стихи. Детские? Вот, например: "Давай поиграем в радость?/ Придумаем себе счастье./ Попробуем верить в чудо/ Забудем про все напасти…" Или вот это, первое ее стихотворение, которое читал со сцены Максим Аверин. Судите сами:

"Я научусь верить и не верить
Я научусь плакать и не плакать
Я научусь думать и не думать
Я научусь падать и не падать
Ведь радость это только слово
И жизнь всего одно мгновенье
Всегда ты верь, что будет снова
И новый день, и воскресенье".

Так хочется верить - после Николь…

* Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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