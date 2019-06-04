Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня

В выходные, 8 и 9 июня, будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская". Пассажиры смогут добраться до места назначения на компенсационных автобусах.

Приостановка движения поездов необходима для проведения работ в рамках реконструкции наземного участка, которая идет на линии. Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, в субботу и воскресенье пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах "КМ", которые будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи.

На вход и выход будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". При этом станция "Киевская" Филевской линии будет открыта: от нее пассажиры смогут доехать до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. С "Кунцевской" пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии.

Наземный участок Филевской линии нужно закрыть для производства работ на путевой инфраструктуре. Во время приостановки движения запланирована установка шумозащитных экранов. Строители проложат под платформами трубопроводы и кабели, а также проведут техобслуживание и замену электрооборудования, рельсов и шпал. В пресс-службе отмечают, что сделать это без временной остановки движения поездов невозможно.

На время закрытия участка станции "Киевская" и "Кунцевская" свяжут компенсационные автобусы "КМ1", которые будут перевозить пассажиров с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут "КМ2" обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили".

Возобновит работу метрополитен в обычном режиме в понедельник, 10 июня, в 5:30.