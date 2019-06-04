В Воронеже услышали музыку "платоновской" эпохи

Новости

В Кузбассе двое рабочих попали в реанимацию после удара током 10:07
На Алтае конокрад-рецидивист украл табун лошадей 09:58
Гендиректор "Мосгортура" покинул свой пост 09:50
Воздух в Москве прогреется до 26 градусов 09:49
Челябинский авиаполк получит три новых истребителя Су-34 09:46
В Хакасии нашли тела пропавших полгода назад туристов 09:40
В Приморье появятся волонтеры для помощи туристам 09:29
В школах Югры установят контейнеры для тетрадок с двойками 09:22
В Хабаровске сосед спас двух человек из горящей квартиры 09:20
Челябинцам предложили поменять ненужную бумагу на саженцы 09:10
Свыше 300 российских военных примут участие в параде в Минске 09:05
В Югре сотрудник банка украл почти миллион рублей на свадьбу 08:57
Ученые рассказали о рекламных уловках для продаж вредной детской еды 08:56
Новые авиарейсы связали Сочи и Краснодар с Крымом 08:54
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове 08:49
Жителя Перми обвинили в 36 изнасилованиях несовершеннолетних 08:37
Названы новые правила питания для женщин после 40 лет 07:52
Kia назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса 07:41
Сахалинский "Раскольников" пытался сбежать в Японию по морю 07:40
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД 07:37
В Приамурье семилетний мальчик выпал с третьего этажа 07:08
Две тысячи человек заразились лихорадкой Эбола в ДРК 06:45
В массовом ДТП в Японии пострадали 15 школьников 06:30
Под Екатеринбургом потушили сильный пожар на складах с краской 06:09
Врач рассказала, почему вредно худеть перед отпуском 06:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 3 по 9 июня
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 08:56
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Воронеже услышали музыку "платоновской" эпохи

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Камерные сочинения Мечислава Вайнберга, чье столетие будет широко отмечаться в 2019 году, прозвучали на Платоновском фестивале. Лекция-концерт познакомила публику с судьбой талантливого композитора, который был очень востребован в советское время, умер в забвении в середине девяностых, а теперь обрел мировую славу.
Фото: Андрей Парфенов / РГ Фото: Андрей Парфенов / РГ
Фото: Андрей Парфенов / РГ

Его оперы, в особенности "Пассажирка" - об узницах Освенцима - ставят ведущие театры. Его симфонии записывают лучшие оркестры. Ну а широкой публике в России Вайнберг знаком благодаря музыке к кино ("Летят журавли", "Афоня") и мультфильмам ("Винни Пух", "Каникулы Бонифация").

Для воронежцев составили особую программу: квинтет, фортепианное трио и ария, написанные в середине ХХ века. В фестивальной системе координат это "время позднего Платонова", уже перенесшего цеховую травлю, репрессии в отношении юного сына, войну… Время Платонова - и его героев. Камерная музыка Вайнберга, как и поздние платоновские рассказы, рисует не эпоху, но ее моменты. Не судьбу народа, а драматичную, полную изломов и надежд жизнь песчинки-личности.

Фото: Андрей Парфенов
Воронежцев покорили танцы по вертикали

По Вайнбергу, человеку и композитору, каток истории прошелся в полной мере, подчеркнул куратор спецпроекта - главный редактор газеты "Музыкальное обозрение" Андрей Устинов:

- Его дед погиб в кишиневском погроме в 1903-м, родственники сгинули в Польше в начале Второй мировой. Сам Вайнберг 17 дней под пулями пробирался к советской границе и смог ее перейти как беженец. При этом его "переименовали" в Моисея (на склоне лет композитор официально вернул себе то имя, с которым вырос). Пограничник не поверил, что еврея могут звать Мечиславом. В 1953-м Вайнберга арестовали, по выражению следователя, "за еврейский буржуазный национализм" (его жена была племянницей опального кремлевского врача. - "РГ"), 78 дней продержали в Бутырке. Выпустили, скорее всего, благодаря смерти Сталина и поручительству Шостаковича. После такого полной грудью уже не вздохнешь…

В отличие от коллег, Вайнберг нигде не служил и зарабатывал только сочинительством. "Ведь композитор - это не забава, это вечный разговор, вечный поиск гармонии в людях и природе. Этот поиск - смысл и обязанность нашего кратковременного прохождения по земле, - таким было его кредо. - Сила или бессилие художника в том, сможет ли он выразить вечную, всем известную правду, озарив ее новым, своим светом. Если да, тогда он - еще один кирпич в храме, если - нет, тогда он - резонер, который повторяет много раз пережеванную истину".

Фото: Максим Лаптев /Дирекция Платоновского фестиваля
В Воронеже выставили образцы "советского романтизма" из Русского музея

Наследие Мечислава Вайнберга огромно - 26 симфоний, оперы и оперетты, балеты, струнные квартеты и концерты для разных инструментов, киномузыка. Его произведения исполнялись самыми известными солистами и коллективами страны. Однако в 1990-е он, тяжело болевший, умирал практически в забвении. Людям было не до академических концертов. Поклонники мастера за рубежом покупали ему лекарства. Позже всем миром собирали средства на похороны.

- Сменилось время, пришла другая музыка - Шнитке, Губайдулина, Денисов… Складывалось уже следующее за ними поколение композиторов. Интерес к творчеству Вайнберга, казалось, совсем исчез. И вдруг - уникальный случай в истории музыки - стремительно вернулся, - рассказал Устинов. - Количество дисков с записями Вайнберга, по нашим поверхностным подсчетам, перевалило за сотню. Активно ставят три его основные оперы.

На Платоновском фестивале в лекции-концерте памяти Вайнберга объединились яркие молодые солисты - скрипачи Айлен Притчин и Владислав Песин, альтист Сергей Полтавский, виолончелист Бориса Андрианов и пианист Лукас Генюшас. Их ансамбли звучали слаженно и деликатно.

Фото: Андрей Парфенов
Платоновский фестиваль открылся в Воронеже "космическим" уличным шоу

Временами казалось, что музыка уходит в тень, уступая дорогу обширным историческим справкам. Такова была концепция этого вечера, не только знакомящего воронежцев с творчеством Вайнберга, но и вводящим его в контекст эпохи. Например, отдельный блок был посвящен советским музыкантам, пострадавшим от репрессий. Одни работали в ДК или играли в пивных, другие - преподавали в консерватории…

"К сожалению, судеб, схожих с моей, было безмерно много. Увы! И если я считаю себя отмеченным сохранением мне жизни, то это вызывает во мне такое чувство невозможности оплатить долг, что никакая двадцатичетырехчасовая, ежедневная, каторжная сочинительская работа не может меня даже на дюйм приблизить к границе этой оплаты", - плыли по экрану строки из письма Мечислава Вайнберга к жене.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Платоновский фестиваль Россия. Это надо видеть
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Дело об убийстве спецназовца ГРУ передано в центральный аппарат СК РФ
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Подарки чете Трамп возмутили некоторых политиков в Лондоне
В Японском море корабли ТОФ пустили в ход реактивные бомбы
Космический корабль Dragon доставил на Землю две тонны груза с МКС