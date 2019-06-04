Волин: 110 млн россиян уже смотрят федеральные каналы только в "цифре"

Аналоговая трансляция 20 федеральных каналов отключена еще в 36 регионах России. Только в "цифре" - в хорошем качестве и со стереозвуком - эти каналы смотрят уже около 110 миллионов жителей страны. Об этом сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин. По его словам, переход на "цифру" в рамках третьего этапа проходит без каких-либо серьезных проблем.

Готовность граждан к отключению аналога в регионах третьей волны оказалась значительно выше, чем двух предыдущих, отмечают в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. "В первый день второго этапа на горячую линию позвонили 66 тысяч человек, тогда как в первый день третьего - меньше 50 тысяч, несмотря на то что третий этап затронул гораздо больше жителей", - рассказал Алексей Волин.

Как пояснил замминистра, очень многие подготовились к переходу заблаговременно, в значительной степени благодаря тому, что были хорошо проинформированы в ходе информационно-разъяснительной кампании по первым двум этапам.

Кроме того, в первые дни третьей волны продается меньше цифровых телеприставок, чем в начале первых этапов. Больше всего приставок 3 июня - в день отключения аналоговых передатчиков в 36 регионах - было продано в Брянской области - около 2,5 тысячи штук. Во многих же продажи не превысили одной тысячи штук.

В Якутии местные власти доставили авиацией 500 приставок в труднодоступные районы, где мог возникнуть их потенциальный дефицит. Большинство же жителей приобрели оборудование заранее - в регионах третьего этапа еще до отключения аналога было продано более 500 тысяч приставок и более 300 тысяч цифровых телевизоров, уточнил Алексей Волин.

Переход на цифровое вещание проходит в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Он разбит на несколько этапов: старт был в феврале, а завершиться процесс должен осенью - 14 октября. В этот день на "цифру" перейдет еще 21 регион. "Уже сейчас в них наблюдается повышенная активность в связи с переходом на "цифру": люди начинают активно звонить на "горячую линию" и приобретать цифровое оборудование", - отметил Алексей Волин.

Переход на "цифру" предполагает отключение аналоговых передатчиков, которые транслируют программы 20 федеральных каналов. В списке Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ". Осенью по всей стране они будут вещать только в цифровом формате.

Региональные телеканалы продолжат выходить в эфир в аналоговом формате. У них будет три часа утреннего эфира на ОТР и два - вечернего, чтобы показывать местные новости и программы в цифровом формате.