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04.06.2019 15:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Володин: Именем Говорухина назвали набережную Яузы

Текст: Галина Мисливская

Имя Станислава Говорухина увековечено в названии набережной реки Яузы рядом со ВГИКом, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Фото: Пресс-служба Госдумы
Памятный горельеф Станиславу Говорухину открыли в Железноводске

"Решение увековечить имя великого режиссера Станислава Говорухина принадлежит нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, - цитирует спикера пресс-служба нижней палаты. - С просьбой об этом к нему обратились руководители всех фракций Государственной думы".

"Сегодня именем Станислава Сергеевича названа набережная реки Яузы, она находится рядом со ВГИКом, в котором он учился. Теперь имя Станислава Говорухина увековечено в столице нашей Родины", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Режиссер, художник, государственный деятель, народный артист России, депутат Госдумы Станислав Говорухин ушел из жизни в июне прошлого года. В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ, в нем правительству Москвы было рекомендовано установить мемориальную доску в память о Говорухине и назвать его именем одну из улиц.

Согласно информации на сайте столичной мэрии, "Набережной Говорухина" будет названа часть Проектируемого проезда N690, который расположен вдоль правого берега реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира. Памятная доска будет установлена на здании ВГИКа, выпускником которого был знаменитый режиссер.

Культура Кино и ТВ Наше кино Культура Арт Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Умер режиссер Станислав Говорухин
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