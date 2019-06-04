Путин: Надо выяснить, как устраняли недочеты на заводе в Дзержинске до взрыва

На совещании с членами правительства президент попросил главу МЧС Евгения Зиничева доложить о ситуации в городе Дзержинске Нижегородской области, где в минувшую субботу произошло ЧП на оборонном заводе ГосНИИ "Кристалл". В цехе полимеров во время технологического процесса прогремели несколько взрывов и начался пожар.

"Подобная ситуация уже происходила, - доложил Евгений Зиничев. - 4 апреля текущего года в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ на том же предприятии с последующим полным разрушением производственных зданий".

После этого, как рассказал министр, по требованию органов прокуратуры была проведена внеплановая проверка, выявлено 35 нарушений пожарной безопасности, предприятию выписаны предписания по их устранению.

Президент в этой связи потребовал объективной оценки. "Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Что они наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва, надо посмотреть. Должна быть объективная оценка", - заявил Владимир Путин.

В целом, как рассказал глава МЧС, для ликвидации последствий ЧС было задействовано 35 бригад численностью более 2 тысяч человек. Основные усилия - на восстановлении школ и других социальных объектов. Всего в результате взрывов, как сказал министр, "нарушено остекление" 628 жилых домов и 87 социальных объектов, при этом несущие конструкции зданий не повреждены.

Как сообщил на совещании губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сейчас устранение ущерба составляет 77%. "Основная часть восстановительных работ будет завершена к 5 июня", - сказал он. По словам главы региона, при взрывах было повреждено 32 школы, 55 детсадов, 15 объектов культуры, 10 спортивных объектов, 9 объектов здравоохранения. "В основном это окна, двери, конструктивных повреждений не было", - сказал Никитин.

"Как с медицинской помощью пострадавшим?" - обратился Путин к министру здравоохранения.

Часть госпитализированных после взрывов в Дзержинске находится в состоянии средней тяжести, часть - в удовлетворительном состоянии, рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова. По ее словам, ситуация находится под контролем, для оказания медпомощи есть все необходимое.