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04.06.2019 11:33
Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь начала подготовку производственных объектов к осенне-зимнему периоду

АО "Транснефть - Западная Сибирь" приступило к подготовке инфраструктуры производственных объектов к устойчивой работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов в части технического перевооружения и капитального ремонта теплоэнергетического оборудования и сооружений предприятия.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Одно из основных направлений по подготовке производственных объектов к осенне-зимнему периоду - капитальный ремонт и техническое перевооружение тепловых сетей.

Специалисты выполняют работы на четырех объектах в зоне ответственности Ишимского, Омского, Новосибирского районных нефтепроводных управлений (РНУ). На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Вагай" Ишимского РНУ ведется техническое перевооружение теплотрассы, на Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), перекачивающих станциях (ПС) "Чулым" и "Барабинск" производится капитальный ремонт внутриплощадочных теплосетей.

Планируется заменить суммарно порядка 1,27 км тепловых сетей, специалисты смонтируют новую запорную арматуру, опоры, стойки, а также отремонтируют тепловые камеры. Для замены тепловых сетей применяются трубы с современным теплоизоляционным материалом, обладающим низким коэффициентом теплопроводности. Такая изоляция позволяет минимизировать тепловые потери до 2-3 процентов. Также в числе их преимуществ - пролонгированный срок эксплуатации - до тридцати лет.

Кроме того, специалисты также осуществят подготовку к устойчивой работе в осенне-зимний период сооружений магистральных трубопроводов, систем автоматизации, телемеханизации и контроля утечек, энергетических объектов, котельного хозяйства, систем водоснабжения и канализации, очистных сооружений, защитных сооружений, систем пожаротушения.

Подготовка производственных объектов к устойчивой работе в осенне-зимний период осуществляется в соответствии с утвержденным планом комплексных мероприятий. Цель - обеспечение надежной эксплуатации производственных объектов.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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