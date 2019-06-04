В Омске простились с бывшим генпрокурором России Алексеем Казанником

В корпусе юридического факультета ОмГУ прошло прощание с заслуженным профессором вуза, доктором юридических наук Алексеем Казанником.

Как уточняет пресс-служба университета, он скончался 2 июня в 4.30 утра на 78 году жизни.

Он родился через месяц после начала Великой Отечественной войны, 26 июля 1941 года в крестьянской семье на территории Черниговской области. Вместе с матерью пережил немецкую оккупацию. Получив диплом юриста, работал в ОмГУ почти с самого основания университета, устроившись туда в 1975 году.

В 1993 и 94 годах Алексей Казанник возглавлял Генеральную прокуратуру РФ, об этом назначении он узнал лично от президента Бориса Ельцина, который позвонил в Омск. Тогда Казанник был заведующим кафедрой государственного и муниципального права ОмГУ. Но всероссийскую известность профессиональный юрист получил еще за четыре года до того, как стал генпрокурором.

В 1989 году он баллотировался в Верховный Совет СССР и вошел в его состав, однако в итоге передал свои полномочия Борису Ельцину, которого напрямую в парламент не избрали. По мнению аналитиков, это решение Казанника оказало большое влияние на всю последующую политическую ситуацию в стране.

С 1995 по 2003 год Алексей Казанник работал заместителем губернатора Омской области. За свою профессиональную карьеру написал десятки статей и научных работ. За строжайшее соблюдение законности на посту Генпрокурора РФ был награжден юбилейной медалью имени А. Ф. Кони, а за труды на благо РПЦ получил три ордена.

Те, кто лично знал Алексея Казанника, убеждены, что это был честный, принципиальный и неординарный человек. Он похоронен на Старо-Северном мемориальном кладбище Омска.