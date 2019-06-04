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04.06.2019 16:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд арестовал подозреваемых во взятках 12 полицейских из КБР

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Городской суд ставропольских Ессентуков во вторник принял решение заключить под стражу на два месяца 12 фигурантов дела о крупных взятках при незаконном провозе алкоголя по территории Кабардино-Балкарии. Как сообщили в суде, в отношении всех фигурантов вынесено одинаковое решение.

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- Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении фигурантов уголовного дела сроком на два месяца. Решение было обжаловано, - рассказали "РГ" в суде.

Как сообщалось ранее, 12 высокопоставленных действующих и экс-сотрудников УГИБДД по Кабардино-Балкарии, а также сотрудников отделов полиции из трех районов республики были задержаны в рамках уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере и создании преступного сообщества.

По данным следствия, все они обеспечивали незаконную перевозку по территории КБР контрафактного алкоголя. Сумма взяток превысила 42 миллиона рублей. Уголовные дела возбуждены по части 3 статьи 210 УК РФ ("Организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения") и части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки организованной группой в особо крупном размере").

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