В Коми участнику банды Пичугина дали 11 лет строгого режима

В Республике Коми суд вынес приговор одному из участников банды Пичугина. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Республике Коми, 41-летний Октай Эфендиев проведет в заключении одиннадцать лет.

По данным следствия, Эфендиев вступил в банду Юрия Пичугина в 2004 году. В преступной организации он обеспечивал безопасность лидеров и отвечал за оружейные схроны. А они оказались впечатляющими. Среди обнаруженного правоохранителями - пистолеты и патроны различных калибров, приборы бесшумной стрельбы, глушители звука выстрела, электродетонатор и так далее.

Эфендиев участвовал в тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных бандой. В частности, доказано, что он принимал участие в расправе над одним из членов группировки, который вызвал недовольство лидера банды. Молодого человека вывезли в лесной массив и зарубили топором, а тело сожгли.

В Следственном комитете отмечают, что Эфендиев давал признательные показания в ходе расследования уголовного дела, поэтому с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве, а материалы выделили в отдельное производство.

Суд признал его виновным в совершении преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса: от участия в вооруженной группе до похищения человека и убийства. Приговор - одиннадцать лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф 700 тысяч рублей.

Напомним, деятельность банды Пичугина, имевшей огромное криминальное влияние в Республике Коми и за ее пределами, была пресечена зимой 2017 года. По уголовному делу фигурантами проходят 21 человек. Сейчас 18 из них продолжают знакомиться с материалами дела.