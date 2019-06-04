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04.06.2019 12:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманской области возбудили уголовное дело в связи с кражей моста

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

По факту кражи моста через реку Умбу в Мурманской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Фото: Алексей Михайлов/РГ
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Дело возбуждено следственным отделом межмуниципального отдела МВД России "Апатитский". Прокуратура города Кировска, на территории которого находился украденный мост, признала данное решение законным и обоснованным.

- По версии следствия в мае 2019 года неустановленное лицо похитило металлические конструкции длиной 23 метра и весом 56 тонн, принадлежащие одной из организаций Кировского района, - отметили в прокуратуре. - Сумма ущерба, причиненного собственнику моста, составила более 600 тысяч рублей.

Как ранее сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области, полиция устанавливает владельца сооружения.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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