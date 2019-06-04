В Петербурге нашли танцовщицу, оставившую годовалого сына

В Петербурге нашлась женщина, которая несколько дней назад оставила своего годовалого сына на попечение бывшей свекрови и пропала. Как оказалось, у матери возникли внезапные проблемы с жильем, сообщает аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

История получилась следующая: женщина воспитывает своего сына, которому в июле исполнится два года. С отцом ребенка она давно не в отношениях, но с его бабушкой, своей бывшей свекровью, регулярно общается и иногда просит посмотреть за внуком.

В этот раз женщина оставила сына на несколько дней и пропала: она не брала трубку и не отвечала на сообщения. Бабушка забеспокоилась и обратилась в полицию. Стражи порядка приняли решение временно забрать ребенка в больницу.

Пока мальчика обследовали врачи, полицейские искали его мать. Женщину нашли быстро, она и не скрывалась. Выяснилось, что мать ребенка занимается танцами, работает в одном из петербургских ночных клубов.

Женщина рассказала, что у нее возникли проблемы с жильем: она снимала квартиру, но поссорилась с хозяином и временно перебралась к подруге. Также у нее закончился срок временной регистрации.

В аппарате Уполномоченного отмечают, что женщина собирается забрать ребенка. Поэтому в ближайшие дни сотрудники опеки и попечительства намерены прийти к ней в гости, чтобы посмотреть, в каких условиях она сейчас живет. Также женщина не исключает, что вернется вместе с сыном в свой родной город, где проживают ее родители.