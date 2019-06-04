В Совфеде Зеленскому указали на риски от попытки "вернуть Крым"

Намерение нового президента Украины Владимира Зеленского снова вернуться к уже решенному вопросу возвращения Крыма грозит ему политическими рисками, считает сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Напомним, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что президент Украины сегодня в ходе визита в Брюссель обсудит стратегию "возвращения Крыма" с чиновниками Евросоюза и НАТО.

- Если Владимир Зеленский пойдет на поводу у заокеанских кураторов, считающих себя хозяевами Украины, а также их европейских партнеров, и попытается создать иллюзию решения крымского вопроса, который уже решен на референдуме 2014 года, у президента Украины могут возникнуть серьезные политические риски, - цитирует Ковитиди РИА Новости.

Ранее по поводу позиции Зеленского высказался депутат Госдумы РФ от РК Михаил Шеремет. По его мнению, Зеленский показал себя как политик, не имеющий личного мнения и повторяющий ошибки своих предшественников.

