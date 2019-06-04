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04.06.2019 08:56
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о рекламных уловках для продаж вредной детской еды

Текст: Майя Бирюкова

Новое исследование ученых из Лондонского университета королевы Марии показало, что популярные персонажи мультфильмов рекламируют наиболее вредную для детей еду.

Так, более половины продуктов со Свинкой Пеппой, диснеевскими персонажами или героями "Щенячьего патруля" на упаковке по британскому законодательству даже нельзя рекламировать во время детских телепередач.

Фото: iStock
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Ученые исследовали 434 наименования продуктов питания и напитков, на упаковке которых есть популярные персонажи из мультфильмов. Среди них подавляющее большинство товаров содержало высокий процент соли, сахара или жира. И только 18 продуктов (4% от общего количества), включенных в обзор, можно было назвать здоровыми.

Эксперты ссылаются на опрос взрослых, проводившийся в прошлом году, когда 9 из 10 родителей заявили, что поддерживают ограничения на использование популярных персонажей из детских мультфильмов и кино для рекламы нездоровых продуктов питания.

- Родители хотят сделать выбор в пользу здорового питания, но производители не облегчают им эту задачу. Пищевая промышленность должна перестать думать в первую очередь о прибыли и задуматься об ответственности, - считает одна из авторов исследования Соня Помбо. По ее словам, у производителей существует масса возможностей либо сделать выпускаемую продукцию для детей более здоровой, либо сделать полезные продукты питания более привлекательными для детей. А правительство, подчеркнула она, должно вмешиваться и обеспечивать правильную маркировку товаров, чтобы родители сразу понимали, что покупают своим детям.

В свою очередь депутат-лейборист Том Уотсон отметил, что исследование показало "масштабы безответственности в отрасли", и подчеркнул, что пришло время изменить правила использования персонажей мультфильмов в рекламе.

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