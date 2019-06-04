СК заявил о задержании подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца

Кроме того, материалы уголовного дела по факту причинения в драке тяжких телесных повреждений мужчине, за которого вступился погибший (п. "з" ч.2 ст.111 УК РФ), соединены в одно производство с уголовным делом об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).

По информации СК, по местам жительства задержанных уже проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что все другие участники происшествия установлены. Следствие определяется с их процессуальным статусом. Ранее неофициально сообщалось, что некоторые из фигурантов уголовного дела скрылись в Армении.

Напомним, "Российская газета" в понедельник рассказывала о резонансном убийстве в подмосковном Путилкове. https://rg.ru/2019/06/03/reg-cfo/ustanovleny-uchastniki-draki-v-kotoroj-byl-ubit-specnazovec-gru.html