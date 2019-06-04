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04.06.2019 11:47
Рубрика: Происшествия

СК заявил о задержании подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца

Текст: Наталья Козлова
В Следственном комитете официально подтвердили информацию о задержании двоих участников драки, в которой в минувшие выходные погиб бывший спецназовец Никита Белянкин. При этом в СК фамилии не называют - только возраст задержанных - 1977 и 1982 годов рождения. И подчеркивают, что роль каждого из них в убийстве устанавливается следствием. Пока их статус - подозреваемые.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Кроме того, материалы уголовного дела по факту причинения в драке тяжких телесных повреждений мужчине, за которого вступился погибший (п. "з" ч.2 ст.111 УК РФ), соединены в одно производство с уголовным делом об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Дело об убийстве спецназовца ГРУ передано в центральный аппарат СК РФ

По информации СК, по местам жительства задержанных уже проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что все другие участники происшествия установлены. Следствие определяется с их процессуальным статусом. Ранее неофициально сообщалось, что некоторые из фигурантов уголовного дела скрылись в Армении.

Напомним, "Российская газета" в понедельник рассказывала о резонансном убийстве в подмосковном Путилкове. https://rg.ru/2019/06/03/reg-cfo/ustanovleny-uchastniki-draki-v-kotoroj-byl-ubit-specnazovec-gru.html

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет
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