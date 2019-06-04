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04.06.2019 17:41
Рубрика: Власть

Ушаков ответил на вопросы о выводе российских специалистов из Венесуэлы

Текст: Кира Латухина
Кремль не направлял в Вашингтон информацию по выводу специалистов из Венесуэлы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Нет, мы на эту тему никому ничего не сообщали", - ответил он журналистам, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа в Twitter - что Москва якобы проинформировала Вашингтон о выводе большинства "своих людей" из этой латиноамериканской страны. Конкретные вопросы двустороннего сотрудничества не комментируются особо вовне, подчеркнул Ушаков. "В данном контексте никто никакой информации специально никому не передавал", - заверил он.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Наши специалисты присутствуют там в контексте реализации соответствующих программ военно-технического и экономического сотрудничества, и сколько их на данный момент, я просто не знаю", - продолжил помощник президента, добавив, что речь идет о лимитированном количестве. "Если их в какой-то момент было, например, 90 человек, а стало 80, я не знаю, стоит ли это комментировать на уровне президента, - добавил он. - Но если настолько это важная тема, то, наверное, стоит комментировать, если нет - то не стоит".

"За этим сообщением - какие-то домыслы о той работе, которую Россия проводит в Венесуэле", - подчеркнул Ушаков. Там находятся специалисты технического профиля в военно-технической области и в области экономики, пояснил он.

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Помощник российского лидера отдельно заметил, что, естественно, Россия сотрудничает с действующим руководством Венесуэлы. Так он ответил на вопрос о том, сокращает ли Россия уровень поддержки Николаса Мадуро. "Я не знаю, откуда пошли эти сообщения", - заметил он. "Они, наверное, базируются на каких-то домыслах относительно нашего участия во внутренних процессах", - предположил он.

Напомним, что ранее на эту тему высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Попытка госпереворота в Венесуэле
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