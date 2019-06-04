В Верховной раде предложили конфисковывать имущество у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект, который предусматривает конфискацию имущества у жителей самопровозглашенных республик Донбасса, получивших российское гражданство. Название документа размещено в электронной базе парламента Украины, но его полный текст пока не доступен.

Напомним, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. В указе отмечается, что это сделано для "защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".