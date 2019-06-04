Новости

Американский генерал испугался роста космических возможностей России 22:05
Собянин: Москва находится на середине пути благоустройства 22:02
Полиция начала проверку по факту взлома и хищений в РКК "Энергия" 21:58
Рианна стала богаче Мадонны 21:29
МИД призвал все силы в Судане решить конфликт мирными способами 21:24
Медведев освободил от должности заместителей руководителей Россвязи и ФТС 21:23
Москвичи смогут получать результаты анализов по электронной почте 21:20
Роскомнадзор потребовал удалить фейки в соцсетях о ЧП в Дзержинске 21:02
В Верховной раде предложили конфисковывать имущество у жителей Донбасса 20:48
В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми 20:33
Мэр Харькова призвал "возвращаться с майданов к здравому смыслу" 20:17
Беглов назначил двух новых глав комитетов Смольного 19:53
Стало известно, почему предприниматели закрывают свой бизнес 19:49
Вышел тизер нового "Короля льва" с голосом Бейонсе 19:39
Зеленский заявил в Брюсселе о готовности к переговорам с Россией 19:36
СК возбудил дело по факту обстрела мечети в Донецке 19:25
Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто 19:22
Книгу арктических снимков представил в Москве лауреат премии "Золотой глаз" 19:08
Путин: Необходимо информирование власти о работе банков и застройщиков 19:03
АвтоВАЗ отозвал у владельцев почти тысячу Lada Xray 19:02
СМИ: Сыгравший Тора Крис Хемсворт приостанавливает карьеру 18:59
Квентин Тарантино занялся экранизацией своего комикса "Джанго/Зорро" 18:38
В Петербурге нашли танцовщицу, оставившую годовалого сына 18:33
Зеленский пообещал выполнять Минские соглашения 18:32
Дизайнер показал новое поколение легендарного УАЗ-469 18:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
Как уберечь свое жилье от воров в период летних отпусков
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
В "РГ" пройдет церемония открытия студии "Россия - Китай: события и комментарии"
04.06.2019 20:48
Рубрика: В мире

В Верховной раде предложили конфисковывать имущество у жителей Донбасса

Текст: Игорь Дунаевский

Депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект, который предусматривает конфискацию имущества у жителей самопровозглашенных республик Донбасса, получивших российское гражданство. Название документа размещено в электронной базе парламента Украины, но его полный текст пока не доступен.

Зеленский пообещал выполнять Минские соглашения

Напомним, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий процедуру получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. В указе отмечается, что это сделано для "защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права".

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
Косачев оценил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы США
Роскосмос заявил о проникновении посторонних в РКК "Энергия"
Испытания новой российской противоракеты показали на видео
Песков переадресовал в ФСБ вопросы о шифровании "Яндекс.Почты"