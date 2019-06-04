Верховная рада отказалась рассматривать законопроект об импичменте президента

Верховная рада (ВР) отказалась рассматривать законопроект о процедуре импичмента главы государства, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. При голосовании лишь 100 депутатов поддержали включение этого вопроса в повестку дня, в то время как для положительного результата необходимо минимум 226 голосов.

Законопроект, который был одним из предвыборных обещаний Зеленского, зарегистрирован в украинском парламенте 29 мая.

Для запуска процедуры импичмента необходимо минимум 226 голосов депутатов Верховной рады, после чего создается комиссия из представителей всех парламентских фракций, специального прокурора и следователей. Если комиссия решит обвинить главу государства в преступлении, то ВР должна обратиться в Верховный и Конституционный суды страны. Если те подтвердят законность всех процедур и обвинений, то парламент рассматривает вопрос об импичменте. В противном случае документ обязывает главу Верховной рады извиниться перед президентом.