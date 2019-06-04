Жан Просянов: Нейросети помогут взглянуть за горизонт и найти новые таланты

Сайт "Кино-Театр.Ру" известен большинству пользователей как крупнейшая база российских актеров, режиссеров и деятелей киноискусства, а также агрегатор онлайн-кинотеатров и одно из наиболее популярных медиа о кино, театре и сериалах. Но сегодня этот проект решает и более масштабные задачи. Команда портала ставит перед собой цель - создать профессиональный кастинг-сервис, который упростит взаимодействие актеров, кастинг-директоров, режиссеров, продюсеров и сделает один из самых таинственных этапов кинопроизводства более прозрачным. Сейчас в тестовом режиме уже доступен поиск актеров по ключевым параметрам: возраст, рост, цвет волос, образование, особые навыки (фехтование, танцы, конный спорт), а далее при использовании нейросетей появится возможность поиска актеров под конкретные типажи и референсы.

Другое направление работы Жана Просянова - производство и промо веб-сериалов. Здесь одна из главных сложностей - защита контента. Он полагает, что решением могло бы стать использование инструментов, автоматически фиксирующих авторское право на любой площадке, например, цифрового сервиса n'RIS и решений, которые предоставляет блокчейн-инфраструктура IPChain. Также Просянов руководит направлением Кино на социальной медиаплатформе "МирТесен".

На площадке IPQuorum.Start, организованной Ассоциацией IPChain в рамках международной конференции StartupVillage 2019 в "Сколково" мы поговорили с Просяновым о том, как нейросети меняют кинопроизводство, но не всегда служат добрую службу при поиске пиратского контента.

- Ваша платформа помогает съемочным группам подбирать актеров для своих проектов. Как вы это делаете?

- Изначально мы были просто информационной базой, где были собраны профайлы большинства актеров из России и стран СНГ с указанием их биографий, фильмографий, фото и т.д. Далее стало понятно, что это инструмент для b2b аудитории, наш сайт в закладках каждого второго компьютера на Мосфильме. Мы шли от запроса пользователей, добавили одну простую фичу - поиск по году рождения, увидели, что ей активно пользуются, и только потом осознали себя как сервис или цифровую платформу. Следующий шаг - работа с нейросетью. Идея очень простая. Подбирая актера на роль, режиссер зачастую имеет в голове какой-то конкретный образ - Ингрид Бергман, Одри Хепберн и т.д.. Исходя из этого он формулирует запрос, а мы по его вводным будем искать подходящие типажи. Для этого будут использоваться нейросети, которые проанализируют "эталонную" фотографию и всю нашу базу данных, и подберут максимально похожие. 100% совпадения быть, конечно же, не может, но поймать типаж, уловить настроение - вполне возможно. Сейчас мы разрабатываем это в качестве пилотного проекта совместно с коллегами из СDNvideo.

- Какие типажи наиболее популярны в современном российском кино, в сериалах? Что ищут режиссеры?

- Сложно сказать. Типаж всегда определяется творческой задачей. Есть проблема - мы называем ее медийностью - когда из проекта в проект кочуют одни и те же актеры. У этого явления есть целый комплекс причин: и режиссерское видение, и видение канала, и отсутствие информации, и активность агентов и так далее. В действительности очень сложно понять, какой именно актер - драйвер популярности проекта. Мы стараемся бороться с этим подходом, потому что когда актер снимается в 15 проектах в год, это хорошо для него и его семьи, но с точки зрения творчества это может быть очень вредно. Исполнитель просто не успевает погрузиться в роль и понять, в каком мире он существует. Мы за то, чтобы кастинг-база не ограничивалась тысячей артистов, живущих в Москве, а была возможность смотреть за горизонт и открывать новые таланты.

- Как с такими задачами будут справляться нейросети?

- Мы только в начале этого пути, но сделали первые тесты, и они нас удовлетворили. Похожесть поймать удается. Мы понимаем, что следующий шаг - это анализ по видеовизитке и шоурилу. Для этого требуются гораздо большие мощности и гораздо больший объем информации. Образец нужно будет искать в динамике, в актерской пластике.

- На вашем сайте есть возможность просмотра фильмов. Были проблемы с правообладателями?

- Мы не онлайн-кинотеатр, мы, скорее, агрегатор онлайн-кинотеатров. Мы сотрудничаем со всеми крупнейшими сервисами и размещаем у себя их плееры. На данным момент мы избавлены от необходимости общаться с правообладателями, потому что все эти вопросы берут на себя наши партнеры. Мы не отвечаем за плеер, отвечаем только за то, что вокруг него.

- Создатели это понимают?

- Иногда возникает проблема, связанная с тем, что к фильму прилагается обязательный рекламный пакет, в который входят официальные кадры и трейлеры. У нас были случаи, когда некие правовые структуры, которые, видимо, пользуются нейросетями, находили эту информацию, помечали её как нелицензионный контент и нам приходили соответствующие запросы. Это все происходит не так часто, буквально несколько раз в год, и решается в ручном режиме. Но конечно мы за то, чтобы в рамках этой работы по закрытию пиратских ресурсов и зеркал было четкое понимание, какие сайты "белые" и настоящие, а какие - нет.

- Каковы пропорции на сегодняшний день?

- К сожалению, не могу дать экспертную оценку. Но после подписания меморандума между "Яндексом" и правообладателями и недавней мощной чистки ситуация определенно улучшилась. Мы видим, что у нас растет количество запросов по топовым тайтлам, что люди приходят туда, где информация находится в белой зоне. Прежде всего, хочется поблагодарить поисковики, которые наладили выдачу и отсекают пиратские ресурсы. Но, конечно, остаются торренты…

- Если говорить об авторском праве, какие вопросы для вас наиболее важны?

- Я вхожу в Ассоциацию производителей веб-контента и занимаюсь производством и промо первого веб-сериала собственного производства социальной медиаплатформы "МирТесен". Проект называется "Неправильные" - это веб-антиутопия режиссера Владимира Мирзоева с Ириной Вилковой в главной роли о мире будущего, где государство отменило секс. Для того чтобы говорить об авторском праве в сегменте веб-сериалов, надо, прежде всего, понять их логику. Это контент, созданный специально для распространения в интернете, с пониманием того, как работает сеть. Проблема в том, что дорогой сериал ты можешь продать одной-двум платформам, которые гоняются за эксклюзивом, через него рекламируют себя и в конечном итоге получают деньги с подписки или в качестве разовой транзакции, а наш контент - вирусный, его смысл в том, чтобы распространяться везде. С несколькими платформами, YouTube, онлайн-кинотеатрами, мы смогли договориться и найти вариант взаимодействия - revshare по рекламной модели, при которой мы получаем процент с рекламного дохода платформы. Но каждый день появляются новые платформы - Snapchat, Tik Tok, и мы просто не успеваем за ними угнаться. Наша мечта как производителей веб-сериалов - это организация, которая фиксирует твое право и в дальнейшем позволяет предъявить любой платформе доказательства того, что контент - твой. Насколько я понимаю, соответствующий потенциал есть у n'RIS и IPChain.

- Может быть, у вас есть планы по работе с этими платформами?

- Мы надеемся максимально расширять взаимодействие, нам очень нравится, что есть такие площадки, как IPQuorum в Калининграде, площадка здесь в Startup Village. Пока что мы только обсуждаем планы по возможному сотрудничеству, но видим большие перспективы.