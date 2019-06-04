Новости

В орловской колонии после "воровского пира" скончался осужденный 11:32
В Кузбассе на шахте "Распадская" погиб рабочий 11:24
Брестская область сформировала областную команду на II Европейские игры 11:15
Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам 11:15
В Гагаринском тоннеле столкнулись три автомобиля 11:14
Военные установят на Неве полторы сотни понтонов 11:13
В Калининграде пропали трое школьников 11:13
Тяжело пострадавшую при взрывах в Дзержинске перевели в общую палату 11:11
Неймара вызвали в суд в связи с публикацией интимных фото девушки 11:10
В Прикамье утонул автомобиль с тремя пассажирами 11:09
Новый компактный кроссовер для России получит богатое оснащение 11:07
Дэвиду Линчу дадут "Оскар" 11:00
В детском лагере Башкирии погиб 15-летний подросток 11:00
На Ямале сварщик спас людей при пожаре с помощью ковша экскаватора 10:57
У челябинского хоккеиста Евгения Кузнецова родился сын 10:55
Под Тулой в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек 10:52
Под Белгородом автомобиль попал под пассажирский поезд 10:46
В Госдуме прокомментировали позицию Зеленского по "возвращению" Крыма 10:45
Роспотребнадзор назвал регионы с самым загрязненным воздухом 10:39
Испытания новой российской противоракеты показали на видео 10:34
Сенат США перечислил санкции за вмешательство в американские выборы 10:33
В Уфе загорелся ангар научного предприятия 10:27
Медведев поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам 10:10
В Кузбассе двое рабочих попали в реанимацию после удара током 10:07
На Алтае конокрад-рецидивист украл табун лошадей 09:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
04.06.2019 11:30
Рубрика: Digital
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Жан Просянов: Нейросети помогут взглянуть за горизонт и найти новые таланты

Сайт "Кино-Театр.Ру" известен большинству пользователей как крупнейшая база российских актеров, режиссеров и деятелей киноискусства, а также агрегатор онлайн-кинотеатров и одно из наиболее популярных медиа о кино, театре и сериалах. Но сегодня этот проект решает и более масштабные задачи. Команда портала ставит перед собой цель - создать профессиональный кастинг-сервис, который упростит взаимодействие актеров, кастинг-директоров, режиссеров, продюсеров и сделает один из самых таинственных этапов кинопроизводства более прозрачным. Сейчас в тестовом режиме уже доступен поиск актеров по ключевым параметрам: возраст, рост, цвет волос, образование, особые навыки (фехтование, танцы, конный спорт), а далее при использовании нейросетей появится возможность поиска актеров под конкретные типажи и референсы.
Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum

Другое направление работы Жана Просянова - производство и промо веб-сериалов. Здесь одна из главных сложностей - защита контента. Он полагает, что решением могло бы стать использование инструментов, автоматически фиксирующих авторское право на любой площадке, например, цифрового сервиса n'RIS и решений, которые предоставляет блокчейн-инфраструктура IPChain. Также Просянов руководит направлением Кино на социальной медиаплатформе "МирТесен".

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
Основные риски для стартапов в России предприниматели обсудили на IPQuorum.Start

На площадке IPQuorum.Start, организованной Ассоциацией IPChain в рамках международной конференции StartupVillage 2019 в "Сколково" мы поговорили с Просяновым о том, как нейросети меняют кинопроизводство, но не всегда служат добрую службу при поиске пиратского контента.

- Ваша платформа помогает съемочным группам подбирать актеров для своих проектов. Как вы это делаете?

- Изначально мы были просто информационной базой, где были собраны профайлы большинства актеров из России и стран СНГ с указанием их биографий, фильмографий, фото и т.д. Далее стало понятно, что это инструмент для b2b аудитории, наш сайт в закладках каждого второго компьютера на Мосфильме. Мы шли от запроса пользователей, добавили одну простую фичу - поиск по году рождения, увидели, что ей активно пользуются, и только потом осознали себя как сервис или цифровую платформу. Следующий шаг - работа с нейросетью. Идея очень простая. Подбирая актера на роль, режиссер зачастую имеет в голове какой-то конкретный образ - Ингрид Бергман, Одри Хепберн и т.д.. Исходя из этого он формулирует запрос, а мы по его вводным будем искать подходящие типажи. Для этого будут использоваться нейросети, которые проанализируют "эталонную" фотографию и всю нашу базу данных, и подберут максимально похожие. 100% совпадения быть, конечно же, не может, но поймать типаж, уловить настроение - вполне возможно. Сейчас мы разрабатываем это в качестве пилотного проекта совместно с коллегами из СDNvideo.

- Какие типажи наиболее популярны в современном российском кино, в сериалах? Что ищут режиссеры?

Фото: Пресс-служба IPQuorum
Гил Петерсил раскрыл секреты нетворкинга на IPQuorum.Start

- Сложно сказать. Типаж всегда определяется творческой задачей. Есть проблема - мы называем ее медийностью - когда из проекта в проект кочуют одни и те же актеры. У этого явления есть целый комплекс причин: и режиссерское видение, и видение канала, и отсутствие информации, и активность агентов и так далее. В действительности очень сложно понять, какой именно актер - драйвер популярности проекта. Мы стараемся бороться с этим подходом, потому что когда актер снимается в 15 проектах в год, это хорошо для него и его семьи, но с точки зрения творчества это может быть очень вредно. Исполнитель просто не успевает погрузиться в роль и понять, в каком мире он существует. Мы за то, чтобы кастинг-база не ограничивалась тысячей артистов, живущих в Москве, а была возможность смотреть за горизонт и открывать новые таланты.

- Как с такими задачами будут справляться нейросети?

- Мы только в начале этого пути, но сделали первые тесты, и они нас удовлетворили. Похожесть поймать удается. Мы понимаем, что следующий шаг - это анализ по видеовизитке и шоурилу. Для этого требуются гораздо большие мощности и гораздо больший объем информации. Образец нужно будет искать в динамике, в актерской пластике.

- На вашем сайте есть возможность просмотра фильмов. Были проблемы с правообладателями?

Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
Спикеры площадки IPQuorum.Start объяснили, от чего зависит развитие цифровых платформ в России

- Мы не онлайн-кинотеатр, мы, скорее, агрегатор онлайн-кинотеатров. Мы сотрудничаем со всеми крупнейшими сервисами и размещаем у себя их плееры. На данным момент мы избавлены от необходимости общаться с правообладателями, потому что все эти вопросы берут на себя наши партнеры. Мы не отвечаем за плеер, отвечаем только за то, что вокруг него.

- Создатели это понимают?

- Иногда возникает проблема, связанная с тем, что к фильму прилагается обязательный рекламный пакет, в который входят официальные кадры и трейлеры. У нас были случаи, когда некие правовые структуры, которые, видимо, пользуются нейросетями, находили эту информацию, помечали её как нелицензионный контент и нам приходили соответствующие запросы. Это все происходит не так часто, буквально несколько раз в год, и решается в ручном режиме. Но конечно мы за то, чтобы в рамках этой работы по закрытию пиратских ресурсов и зеркал было четкое понимание, какие сайты "белые" и настоящие, а какие - нет.

- Каковы пропорции на сегодняшний день?

- К сожалению, не могу дать экспертную оценку. Но после подписания меморандума между "Яндексом" и правообладателями и недавней мощной чистки ситуация определенно улучшилась. Мы видим, что у нас растет количество запросов по топовым тайтлам, что люди приходят туда, где информация находится в белой зоне. Прежде всего, хочется поблагодарить поисковики, которые наладили выдачу и отсекают пиратские ресурсы. Но, конечно, остаются торренты…

Фото: Пресс-служба IPQuorum
На IPQuorum.Start обсудили важность человеческого капитала в экономике

- Если говорить об авторском праве, какие вопросы для вас наиболее важны?

- Я вхожу в Ассоциацию производителей веб-контента и занимаюсь производством и промо первого веб-сериала собственного производства социальной медиаплатформы "МирТесен". Проект называется "Неправильные" - это веб-антиутопия режиссера Владимира Мирзоева с Ириной Вилковой в главной роли о мире будущего, где государство отменило секс. Для того чтобы говорить об авторском праве в сегменте веб-сериалов, надо, прежде всего, понять их логику. Это контент, созданный специально для распространения в интернете, с пониманием того, как работает сеть. Проблема в том, что дорогой сериал ты можешь продать одной-двум платформам, которые гоняются за эксклюзивом, через него рекламируют себя и в конечном итоге получают деньги с подписки или в качестве разовой транзакции, а наш контент - вирусный, его смысл в том, чтобы распространяться везде. С несколькими платформами, YouTube, онлайн-кинотеатрами, мы смогли договориться и найти вариант взаимодействия - revshare по рекламной модели, при которой мы получаем процент с рекламного дохода платформы. Но каждый день появляются новые платформы - Snapchat, Tik Tok, и мы просто не успеваем за ними угнаться. Наша мечта как производителей веб-сериалов - это организация, которая фиксирует твое право и в дальнейшем позволяет предъявить любой платформе доказательства того, что контент - твой. Насколько я понимаю, соответствующий потенциал есть у n'RIS и IPChain.

- Может быть, у вас есть планы по работе с этими платформами?

- Мы надеемся максимально расширять взаимодействие, нам очень нравится, что есть такие площадки, как IPQuorum в Калининграде, площадка здесь в Startup Village. Пока что мы только обсуждаем планы по возможному сотрудничеству, но видим большие перспективы.

Digital Технологии

Главное сегодня

Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы
СМИ: ФСБ запросила у "Яндекса" ключи шифрования от почты
Дело об убийстве спецназовца ГРУ передано в центральный аппарат СК РФ
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Подарки чете Трамп возмутили некоторых политиков в Лондоне

Новости проекта

29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области