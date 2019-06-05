Ученые выяснили, чем может грозить употребление белого мяса

Красное и белое мясо оказывают одинаково негативное влияние на уровень холестерина в крови. Поэтому говорить о том, что применительно к этому показателю блюда из птицы менее вредны для организма, чем, скажем, из свинины, нельзя.

К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California San Francisco, UCSF), сообщается на сайте вуза.

В последнее время было проведено довольно много научных исследований, показавших, что людям стоить ограничивать потребление красного мяса. Оно повышает риск развития сердечной недостаточности, а также онкологических заболеваний, особенно если речь идет о переработанных продуктах (колбаса, бекон). По умолчанию выходило, что предпочтение стоит отдавать белому мясу, но и тут, как оказалось, не все так просто.

- Когда мы планировали это исследование, то ожидали, что красное мясо будет оказывать более неблагоприятное влияние на уровень холестерина в крови, чем белое, но оказалось, что их воздействие на холестерин одинаково, когда уровни насыщенных жиров эквивалентны, - заявил ведущий автор исследования, профессор медицины в UCSF Рональд Краусс.

В эксперименте приняли участие 113 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 21 года до 65 лет. Сначала все они придерживались базовой диеты, в этот период ученые замерили их нормальный уровень холестерина. Затем участников разделили на две группы, которые потребляли продукты с низким или высоким уровнем насыщенных жиров. При этом все они поочередно и в случайном порядке сменили три типа диет - на основе красного мяса, белого мяса и исключительно с растительной пищей. Каждый этап длился по четыре недели с перерывами на "очистку", когда люди возвращались к стандартному питанию.

В результате выяснилось, что добиться снижения уровня холестерина в крови получалось только при переходе на растительную пищу, а белое и красное мясо в этом смысле имели одинаковое влияние на организм.

Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в American Journal of Clinical Nutrition.