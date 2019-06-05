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Автомобили обзаводятся новыми функциями, которые способны значительно упростить повседневную рутину. Их владельцам больше не придется считать купюры на парковках, объезжать стоянку в поисках места, а также следить за состоянием машины. Она сделает это сама.
Сейчас парковку оплачивают водители, но скоро это будут делать машины. Фото: Humonia / iStock Сейчас парковку оплачивают водители, но скоро это будут делать машины. Фото: Humonia / iStock
Сейчас парковку оплачивают водители, но скоро это будут делать машины. Фото: Humonia / iStock

Компания Bosch презентовала интеллектуальную систему управления парковкой. Автомобиль сам найдет ближайшую парковку, самоидентифицируется у въезда, после этого шлагбаум поднимется без необходимости водителю брать талон. При выезде машина сама оплатит парковку.

Еще одна функция - поиск зарядных станций для владельцев электромобилей. Благодаря интернету вещей (IoT, Internet of Things) автомобиль сам "общается" с зарядными станциями, подбирает наилучшие условия, учитывая предпочтения водителя. Например, клиент, который любит кофе и у которого есть маленькие дети, может выбрать зарядную станцию недалеко от детской площадки или кафе.

Фото: РИА Новости.
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Пару месяцев назад Jaguar Land Rover начал тестировать смарт-контракты на базе блокчейна. Сервис представляет собой встраиваемый в автомобили умный кошелек, позволяющий участникам получать токены за предоставление информации о загруженности дорог и состоянии дорожного покрытия. Ими можно будет оплачивать парковку или зарядку электромобилей.

Tesla также идет по этому пути. Компания планирует автоматизировать аварийное обслуживание и ремонт машин. В случае неисправности владелец получит "Запрос на обслуживание" на экране автомобиля, а машина сама закажет и оплатит доставку новой детали.

Как только технологии заходят в финансовую сферу, первый вопрос, который возникает у конечных пользователей - безопасность средств на счетах. "Производители решений для IoT внедряют средства защиты устройств и данных на всех уровнях решения - конечного устройства, приложения, каналов передачи данных, шлюзов, периферийной вычислительной инфраструктуры и центров обработки данных. Адекватно спроектированное решение, позволяющее уменьшить поверхность атаки за счет технологий шифрования, фильтрации сетевого трафика, поведенческой аналитики, средств оперативного и безопасного устранения уязвимостей аппаратного и программного обеспечения, позволяет снизить риски информационной безопасности, но не устранить их полностью", - считает Артем Гениев, архитектор бизнес-решений VMware. Если сравнить с мобильным банком, автовладелец, принимая лицензионное соглашение, берет часть рисков на себя. "От пользователя такого автомобиля требуются осознанное принятие риска и соблюдение правил кибергигиены. Есть технологии, позволяющие определять аномалии поведения пользователя и блокировать подозрительные операции", - добавляет Артем Гениев.

Риск подключения своих счетов к новым функциям автомобилей не выше, чем повседневное управление счетами поставщиков других услуг. "То, что автомобиль общается с зарядными станциями и сам оплачивает парковку, кардинально ситуацию с безопасностью не ухудшает, - полагает Павел Романченко, технический директор Центра инноваций "Инфосистемы Джет". - Современные электроавтомобили подключены к интернету по умолчанию, и оплата парковки или заправки - это просто еще один предоставляемый онлайн-сервис. Владелец такого автомобиля ничем не отличается от владельца смартфона с установленными программами такси, автоматическим списывающими средства с карты".

Фото: Архив компании "Сарториус"
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Вопрос о том, каким образом однозначно идентифицировать электромобиль, возник сразу же после появления коммерческих зарядных станций. "Для его решения используют множество обходных путей: карты доступа, приложение в смартфоне водителя, - перечисляет Дмитрий Головин, технический руководитель направления "Зарядные станции" компании Schneider Electric. - Но уже сейчас разработаны стандарты (например ISO 15118), которые обеспечивают взаимодействие электромобиля и зарядного устройства с использованием криптографических протоколов, которые поддерживают безопасность на уровне банковских карт. Таким образом зарядная станция сможет однозначно идентифицировать автомобиль, и биллинговая система выставит соответствующий счет на оплату. Но следует понимать, что полная автоматизация не исключает из процесса человека - нет ничего сложного в том, чтобы ввести дополнительное подтверждение. Например, через смартфон".

Активное внедрение стандарта ISO 15118 ожидается в течение 2-3 лет, его поддержка уже включается в новые модели электромобилей. Технологии IoT развиваются стремительно, аналитики предсказывают, что к 2021 году на дорогах будет 279 миллионов автомобилей, подключенных к интернету. А общее число устройств IoT превысит 50 миллиардов.

Сейчас парковку оплачивают водители, но скоро это будут делать машины.

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