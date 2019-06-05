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Рубрика: В мире

Греция потребовала у Германии выплатить 320 миллиардов евро репараций

Греческий посол в Берлине передал в министерство иностранных дел Германии ноту с призывом выплатить военные репарации и компенсации ущерба от Первой и Второй мировых войн. Всего Греция потребовала 320 миллиардов долларов.

Эта внушительная цифра была подсчитана путем сложения принудительного беспроцентного займа в 1,5 триллиона греческих драхм, который нацисты в 1941 году силой отобрали у Банка Греции, а также оценки нанесенного гитлеровцами ущерба инфраструктуре страны и компенсаций семьям жертв фашистов.

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Нота передана по решению депутатов греческого парламента. В ней говорится, что удовлетворение этих требований имеет особое значение для греческого народа как проблема моральная и материальная, передает ТАСС.

Президент Греции Прокопис Павлопулос назвал ранее требования своей страны к ФРГ юридически действующими. "Мы делаем это в контексте нашей совместной международной и европейской правовой культуры", - отметил он.

Между тем немецкие власти неоднократно заявляли, что считают закрытым с юридической и политической точек зрения вопрос выплаты репараций Греции за преступления национал-социалистов в годы Второй мировой войны.

В мире Европа Греция В мире Европа Германия Вторая мировая война
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