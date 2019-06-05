Юбилей Наталии Касаткиной отметят премьерой нового спектакля

Государственный академический театр классического балета Наталии Касаткиной и Владимира Василёва подготовил праздничную программу, приуроченную к юбилею Наталии Касаткиной. 7 июня 2019 года выдающейся танцовщице, балетмейстеру и режиссеру, художественному руководителю театра Наталии Касаткиной исполняется 85 лет.

В истории российской культуры имя Наталии Касаткиной олицетворяет выдающиеся достижения отечественного балета и музыкального театра второй половины ХХ и начала ХХI века. В спектаклях Большого театра Наталия Касаткина прославилась в характерных партиях, а потом вместе со спутником жизни Владимиром Василёвым стала ставить свои спектакли. Среди их учеников - Галина Степаненко, Александр Годунов, Владимир Малахов, Ирек Мухамедов.

42 года назад она с Василёвым пришли в Театр Классического балета, когда Игорь Александрович Моисеев, он же организатор этого коллектива, ушел из него. Когда министр культуры СССР Демичев спросил его, кого хотите видеть вместо себя, он сказал: "Только Василёва и Касаткину". Сейчас в репертуаре театра более 30 спектаклей. Театр несколько раз гастролировал в Беларуси. В последний раз привозили туда вечер Стравинского - "Весну священную" и "Жар-птицу", гастроли проходили в Большом государственном театре оперы и балета.

Свой день рождения Наталия Касаткина встречает далеко от Москвы - Театр классического балета с грандиозным успехом выступает в Китае с балетом "Лебединое озеро" П. Чайковского.

Московские спектакли начнутся в августе традиционным участием в балетном фестивале на сцене Московского театра "Новая Опера" им. Е.Колобова. 12 сентября на Новой сцене Большого театра зрители смогут увидеть один из знаковых спектаклей Касаткиной и Василёва - балет Андрея Петрова "Сотворение мира", а 5 октября в Государственном Кремлевском дворце будет показан спектакль "Лисистрата" на музыку дочери композитора Ольги Петровой.

Труппа также отправится в тур по России в рамках Федеральной программы "Большие гастроли". Кульминацией юбилейного сезона станет премьера нового спектакля в постановке Наталии Касаткиной балета "Кракатук" на музыку Эдуарда Артемьева, премьерные постановки которого пройдут на Исторической сцене Большого театра 11 и 12 января 2020 года.