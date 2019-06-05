Кабмин: Концепция нового КоАП в целом одобрена

Концепция нового кодекса России об административных правонарушениях, представленная на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в целом одобрена. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В совещании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Константин Чуйченко, помощник президента РФ - начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева, министр юстиции Александр Коновалов и председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев.

Напомним, концепция была внесена Минюстом в правительство 1 июня. Работа над документом продолжалась в течение двух месяцев. За это время межведомственной рабочей группой было проведено шесть заседаний.

Ранее говорилось, что с КоАП должны быть синхронизированы новые нормы контрольно-надзорной системы, которая тоже проходит через этап реформирования. Дмитрий Медведев пообещал применить метод "регуляторной гильотины", а бизнесу представить проект Надзорного кодекса страны.