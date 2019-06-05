Клинцевич прокомментировал перехват самолета США над Средиземным морем

"Самолет сделал то, что он должен был сделать - среагировал, как это требует международное авиационное право", - заявил он "Интерфаксу". Сенатор подчеркнул, что Россия строго соблюдает международные морские и авиационные правила, ни перед кем не прогибается и надежно защищает свои военные объекты и граждан.

Что же касается США, то им следует к этому привыкнуть. "Господа, успокойтесь, привыкнете. А, не дай боже, сделаете провокацию, могут и сбить. Все будет в рамках международного права", - заявил Клинцевич.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что 4 июня американские самолеты-разведчики дважды пытались приблизиться к российским военным объектам в Сирии, им навстречу был поднят истребитель Су-35 для идентификации цели. Во втором случае российский самолет был вынужден сопровождать американский, пока тот не изменил направление.

В свою очередь 6-й флот ВМС США заявил, что во вторник российский истребитель Су-35С "перехватил" самолет США, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, три раза за три часа.