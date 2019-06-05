Клинцевич прокомментировал перехват самолета США над Средиземным морем

Новости

В трех российских городах появятся улицы в честь Симферополя 13:40
Стали известны подробности разработки российского аналога "Мистраля" 13:34
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями 13:33
На Урале вынесли приговор главарю банды налетчиков на салоны связи 13:31
У мыса Ай-Тодор в Крыму спасли туриста из Москвы 13:27
Морпехи Каспийской флотилии впервые применят на учениях лазеры 13:26
Лидер КНР Си Цзиньпин передал привет россиянам 13:25
Под Белгородом шофер почты украл 4,5 миллиона рублей 13:24
МИД РФ: США и страны Персидского залива безответственно относятся к Ирану 13:20
В Приангарье спасли кота, просидевшего на дереве восемь суток 13:20
Патриарх освятит церковь в честь погибшей над Синаем девочки 13:11
Вышел трейлер фильма с Брэдом Питтом в роли астронавта-аутиста 12:59
Матвиенко: Надо дать иностранным студентам право работать в России 12:55
Запуск танка вручную показали на видео 12:55
Сотовая связь подорожала по всей России 12:50
В аэропорту Шереметьево открыли памятник Пушкину 12:50
Денис Попов утвержден в должности прокурора Москвы 12:49
Операторы каршеринга поддержали идею создания базы нарушителей ПДД 12:46
В Челябинскую область прибыл новый начальник УФСБ 12:45
В Петербурге на скоростной магистрали столкнулись четыре машины 12:38
Деловой совет США-Куба выразил разочарование по поводу санкций Белого дома 12:36
В зоопарке Липецка родился зеброид 12:32
На Кубани скончался один из четырех раненых при взрыве гранаты 12:26
Первое официальное фото Kia XCeed развеяло все сомнения 12:25
Землю начали готовить к столкновению с астероидом Didymos 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
Как живут китайские студенты
Как живут китайские студенты
05.06.2019 12:05
Рубрика: Власть

Клинцевич прокомментировал перехват самолета США над Средиземным морем

Текст: Галина Мисливская
Российский Су-35 пошел на перехват американского самолета в небе над Средиземным морем в строгом соответствии с международным правом, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

"Самолет сделал то, что он должен был сделать - среагировал, как это требует международное авиационное право", - заявил он "Интерфаксу". Сенатор подчеркнул, что Россия строго соблюдает международные морские и авиационные правила, ни перед кем не прогибается и надежно защищает свои военные объекты и граждан.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Лавров: США пытаются построить мир по "закону джунглей"

Что же касается США, то им следует к этому привыкнуть. "Господа, успокойтесь, привыкнете. А, не дай боже, сделаете провокацию, могут и сбить. Все будет в рамках международного права", - заявил Клинцевич.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что 4 июня американские самолеты-разведчики дважды пытались приблизиться к российским военным объектам в Сирии, им навстречу был поднят истребитель Су-35 для идентификации цели. Во втором случае российский самолет был вынужден сопровождать американский, пока тот не изменил направление.

В свою очередь 6-й флот ВМС США заявил, что во вторник российский истребитель Су-35С "перехватил" самолет США, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, три раза за три часа.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Захарова прокомментировала план Зеленского по "возвращению Крыма"
Трамп не исключил военной операции против Ирана
Названы самые чистые регионы России
Украинского эксперта отстранили от шоу "60 минут" за оскорбления