Застройщики собираются повысить цены на квадратные метры в новостройках с 1 июля. Информация об этом появилась на сайтах большинства крупных компаний. С чем связан рост и как сильно может подорожать жилье на первичном рынке, "Российская газета" спросила участников рынка и экспертов.

Силу влияния сезонного фактора на цены специалисты отрицают. В последние годы он играет незначительную роль. Если и "включается", то скорее способствует понижению, а не росту цен: потенциальные покупатели уезжают в отпуск, из-за чего спрос падает. А рост цен вызван иными причинами.

В России идет поэтапный отказ от системы долевого строительства жилья, когда стройку финансируют будущие собственники. Ее должно заменить так называемое проектное финансирование. С 1 июля 2019 года российские застройщики, привлекающие деньги граждан, будут обязаны работать по новым правилам. Они не смогут пользоваться средствами дольщиков. Средства будущих собственников квартир будут лежать на специальных эскроу-счетах в банках. Возводить жилье застройщики должны будут на кредитные средства.

С начала 2019 года переход на новые правила и работу с эскроу-счетами играл основную роль в стимулировании спроса на недвижимость, отмечает руководитель аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU" Олег Репченко. Это был в большей степени эмоциональный всплеск: застройщики торопили покупателей, предвещая рост цен на жилье на 15-25 процентов. Но ограниченный платежеспособный спрос не даст повысить цены так сильно, считает Олег Репченко.

По его мнению, новостройки могли бы подорожать, если бы переход на эскроу-счета привел к уходу с рынка многих игроков и к значительному сокращению объемов предложения. Однако в апреле было принято постановление правительства, предполагающее послабления для застройщиков. Например, работать по старым правилам смогут компании, чьи объекты построены как минимум на 30 процентов и в которых уже продано не менее 10 процентов квартир ("РГ" писала об этом 1 мая. - Прим. ред.). "Большинство застройщиков избегут перехода на на эскроу-счета. Для остальных стоимость привлечения денег немного вырастет, но не факт, что получится переложить эти траты на плечи покупателей, поскольку люди уже не готовы платить больше", - указывает Репченко.

Лишь малая часть девелоперов переходит на эскроу-счета, поэтому влияние реформы на цены пока будет ограничено, подтверждает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании "Метриум". В противном случае рост средней стоимости квадратного метра на первичном рынке мог бы составить 7-10 процентов по итогам 2019 года.

Кирилл Игнахин, генеральный директор Level Group, обращает внимание, что ценовую политику пересматривают не только компании, которые переходят на использование эскроу-счетов, но и застройщики, продолжающие работать по старым правилам.

По его словам, это обусловлено желанием создать финансовую подушку безопасности для будущих проектов или новых корпусов в уже строящихся ЖК. Впрочем, резкого повышения цен не будет, полагает Игнахин. "Мы прогнозируем общее увеличение цен на 10-15 процентов в течение года", - уточняет он.