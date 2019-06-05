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05.06.2019 07:30
Рубрика: Российский автопром

Lada Vesta получит электронную приборку

Текст: Юрий Зубко
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Российская компания автотюнинга разработала комбинацию приборов для Lada Vesta, у которой два больших виртуальных стрелочных прибора, показывающие скорость машины и обороты, об этом сообщает портал лада.онлайн.

При этом в ней сохранены все нужные штатные шкалы (уровень топлива, температура двигателя, а так же все индикаторы различных систем автомобиля). Новый щиток приборов будет выводить все показатели вашего автомобиля, анализировать расход, пробег и т.д. Отмечается, что для нее разработано несколько скинов, которые можно будет менять. Комбинация легко и просто устанавливается в автомобиль, в штатные места, установка и подключение занимает около 20 минут.

Фото: vk.com / lada_granta_fl
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Другая российская компания также объявила о том, что начала работу над созданием электронной панели для Vesta. Краткая спецификация: экран 1920х720px в размер штатной приборки 1 в 1, сертифицирован прием данных по CAN-шине. Уже сейчас можно сделать предзаказ по цене 25 000 рублей. Отмечается, что после выхода электронная панель будет стоить дороже. Также планируется выпустить панель приборов с 3D ускорителем за 35 000 рублей.

Напомним, что сейчас на серийных автомобилях Lada установлены аналоговые приборные панели, тогда как зарубежные автопроизводители с каждым годом все активнее внедряют вместо них электронные дисплеи. 

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Lada Vesta появилась на рынке в 2015 году. На сегодняшний день семейство модели состоит из седана, универсала, их кросс-версий, а также битопливной Vesta CNG и "заряженной" Vesta Sport. В конце 2019 года на Vesta начнут устанавливать "ниссановский" двигатель HR16 (1.6 л., 114 л.с.) в связке с японским вариатором (CVT) Jatco JF015E.

По итогам продаж в январе - апреле текущего года в России было реализовано 37 143 автомобиля семейства Lada Vesta, что на 24% превышает продажи за аналогичный период прошлого года.

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