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05.06.2019 12:20
Рубрика: Власть

Матвиенко: Памятник Жукову в Харькове должен быть восстановлен

Текст: Галина Мисливская
Спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко надеется, что власти Украины должным образом отреагируют на снос памятника маршалу Жукову в Харькове, а сам памятник будет восстановлен.
Фото: Пресс-служба СФ Фото: Пресс-служба СФ
Фото: Пресс-служба СФ
Пресс-секретарь Зеленского назвала снос бюста Жукова результатом политики

"Мы надеемся, что будет соответствующая реакция украинских властей, виновные будут наказаны, а памятник восстановлен", - сказала она в ходе пленарного заседания V Ливадийского форума в Ялте.

Произошедшее в Харькове глава Совфеда считает недопустимым. Валентина Матвиенко напомнила, что Георгий Жуков прошел всю войну и внес огромный вклад в разгром нацизма.

Напомним, в воскресенье группа радикалов в Харькове стащила с пьедестала бюст маршала Жукова, установленный у городского дворца спорта в Харькове. Мэр Харькова Геннадий Кернес в резких выражениях осудил действия националистов и заявил, что памятник будет восстановлен.

 

 

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