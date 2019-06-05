Матвиенко: Памятник Жукову в Харькове должен быть восстановлен

"Мы надеемся, что будет соответствующая реакция украинских властей, виновные будут наказаны, а памятник восстановлен", - сказала она в ходе пленарного заседания V Ливадийского форума в Ялте.

Произошедшее в Харькове глава Совфеда считает недопустимым. Валентина Матвиенко напомнила, что Георгий Жуков прошел всю войну и внес огромный вклад в разгром нацизма.

Напомним, в воскресенье группа радикалов в Харькове стащила с пьедестала бюст маршала Жукова, установленный у городского дворца спорта в Харькове. Мэр Харькова Геннадий Кернес в резких выражениях осудил действия националистов и заявил, что памятник будет восстановлен.