Матвиенко: Вопрос об участии РФ в сессии ПАСЕ решится до середины июня

Россия определится насчет участия в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до середины месяца, заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии ассамблеи. В то же время предлагается изменить устав организации с тем, чтобы в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены ПАСЕ не могли быть лишены права голоса, права выступать, быть представленными в ассамблее и в ее органах.

"В целом, в принципиальном плане созданы условия для того, чтобы не допустить впредь каких-либо ограничений, дискриминаций в адрес ни одной национальной парламентской делегации. Это дает нам основания после тщательного дополнительного изучения всех принятых решений принимать решение окончательное, - сказала Матвиенко. - Я думаю, что до середины июня такое решение в РФ будет принято".

Сессия ПАСЕ пройдет с 24 по 28 июня во французском Страсбурге.