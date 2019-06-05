Мединский объяснил появление урезанной версии фильма об Элтоне Джоне

Министр культуры рассказал, что его ведомство не имеет отношения к удалению некоторых сцен из фильма про Элтона Джона. По словам Владимира Мединского, это решение принял российский прокатчик фильма.

- Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление. У нас другой функционал и другие задачи, - сообщил Владимир Мединский РИА Новости.

А российский прокатчик фильма Rocketman объяснил свое решение тем, что "сцены были удалены в соответствии с российским законодательством".

Собственно, все главные эпизоды фильма, ради которых на Rocketman и пойдет в кинозал обычный, среднестатистический зритель, остались. Это и история Элтона Джона с самого детства, его попытки в первый раз сесть за фортепиано и сочинить мелодию. Есть в нем и про то, как он собирал свою группу, с какими сложностями сталкивался, как выбирал творческий псевдоним и пробивался на сцену… И, конечно, все главные эпизоды старта и развития его славной карьеры тоже присутствуют: в художественном фильме Rocketman есть и фрагменты его концертов, и истории о том, как он боялся одиночества, да и масса всего интересного, что происходило с артистом на сцене и дома.

Исполнитель главной Тэрон Эджерон тоже очень убедителен, да и внешне похож на поп-звезду, к тому же с его согласия исполняет в фильме почти все хиты. Очень впечатляет и саундтрек фильма, где оказалась и одна новая песня Элтона Джона - (I’m Gonna) Love Me Again , то есть "Я готов, люби меня снова".

Ну а прокатчик удалил из него сцены, которые были бы интересны, пожалуй, только узкоспециальной аудитории. В частности, эпизоды, связанные с наркотиками. На основании российского закона изъяты из фильма и сцены однополой любви.

Но в фильме осталось все главное: вся драматургия, музыка, судьба Элтона Джона.

Кстати

Фильм Rocketman выходит в российский прокат завтра, 6 июня.