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05.06.2019 13:20
Рубрика: Власть

МИД РФ: США и страны Персидского залива безответственно относятся к Ирану

Текст: Константин Волков

Ряд стран Персидского залива и США проводят "деструктивную активность" в отношении Ирана, включающую военное давление на Тегеран вплоть до провокаций открытого столкновения. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Эта безответственная политика только усугубляет все проблемы", цитируют его РИА Новости.

 Усиление военного давления, отмечает дипломат, идет на фоне выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе ИРИ (СВДП), санкций отношении экспорта нефти из Ирана и другими антииранскими мерами.

Москва в это время, подчеркнул Рябков, продолжает "настойчивую разъяснительную политико-дипломатическую работу со странами Персидского залива и США". Также РФ, по его словам, поддерживает альтернативные схемы разрешения проблем путем создания коллективных моделей обеспечения безопасности". В частности, в рамках этой концепции глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф недавно предложил заключить международный пакт о ненападении в регионе Персидского залива.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Рябков подчеркнул также, что необходимо создать механизм компенсаций Ирану для возмещения потерь от американских санкций.

"Если страны, остающиеся в сделке, и не выходящие из нее, в состоянии будут разработать эффективную работоспособную функционирующую модель компенсации Ирану потерь от американских санкций,- хотя бы частичной компенсации, путем сохранения на приемлемом уровне нефтеэкспорта, - тогда, я думаю, повысятся шансы на сохранение СВПД как такового", сказал дипломат. В противном случае, по его мнению, перспективы СВДП останутся туманными, "если не сказать - мрачными". "Коллеги в Иране преисполнены решимости идти по пути дальнейшего сокращения объема своих обязательств в рамках СВПД, принятых ими, я подчеркиваю, добровольно, если не увидят реальных сдвигов к лучшему в общей обстановке", отметил замминистра.

Новая встреча совместной комиссии по СВДП может состояться во второй половине июня, добавил Рябков.

"Проблема в том, чтобы найти решения, - подчеркнул он. - И проблема, одна из главных, которой предстоит заниматься, - что и как можно и нужно сделать, чтобы Иран имел возможность продолжать осуществлять экспортные поставки своей нефти, и имел возможность репатриировать выручку от этих поставок для нужд страны. И то, и другое, к сожалению, по сути дела перекрыто беспрецедентными и противозаконными американскими санкциями".

Ранее, 8 мая, в годовщину выхода США из иранской ядерной сделки, Тегеран уже заявил, что прекращает выполнение обязательств, добровольно принятых на себя в рамках СВДП. В частности, речь идет об отказе от ограничений по запасам обогащенного урана и тяжелой воды. Следующим шагом, как обещает Тегеран, может стать отказ от ограничений в уровне обогащения урана и приостановление модернизации атомного реактора в городе Арак. Руководство ИРИ может пойти на это, если оставшиеся после выхода США члены ядерной сделки (Великобритания, Германия, Китай, Россия, Франция) не решат возникшие проблемы.

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