Трамп не исключил военной операции против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключил, что может решиться на военную операцию в отношении Ирана. Эти заявления, подогревающие и без того напряженные отношения между Вашингтоном и Тегераном, прозвучали в интервью телеканалу ITV. Слова Трампа приводит Reuters.

Хозяин Белого дома заявил, что вообще-то "готов к переговорам" с президентом Исламской республики Хасаном Рухани, однако "опция военного вмешательства всегда остается". Ранее иранские руководители дали понять, что не готовы садиться за стол переговоров с представителями нынешней американской администрации, которая в одностороннем порядке вышла из "ядерной сделки", нарушив свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий и возобновив в отношении Тегерана санкции. Официальный представитель иранского МИД Аббас Русави назвал действия американцев свидетельством "некомпетентности" команды Трампа. При этом он подчеркнул, что Исламская республика по-прежнему открыта к диалогу с Россией, Китаем и даже суннитскими монархиями Персидского залива.

Последнее заявление Трампа в Тегеране пока не прокомментировали.