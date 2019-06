Одну из лучших RPG последних лет отдают на распродаже Ubisoft за 200 рублей

Главное событие в игровой индустрии - международная выставка E3 - все ближе, поэтому главные представители отрасли по-разному готовят геймеров к мероприятию.

Если Microsoft представила собственную линейку продукции для ухода за телом, а Google вообще начала с фальстарта со стриминговым сервисом Stadia, то французская Ubisoft решила пойти более традиционным путем и объявила распродажу в своем магазине.

Скидки доходят до 90%. Среди представленных игр найдутся как новинки 2019 года, вроде Anno 1800 (1599 рублей) или Far Cry New Dawn (924 рубля), так и проекты предыдущих лет издателя.

Одно из самых интересных предложений - South Park: The Fractured but Whole, игра по мотивам известного мультсериала, в создании которой приняли участие его авторы Трей Паркер и Мэтт Стоун. Она была тепло встречена игроками и критиками и получила множество наград и номинаций как лучшая RPG 2017 года. В рамках акции ее ценник составляет 199 рублей, а за "Золотое издание" со всеми дополнениями просят всего 349 рублей.

Праздничное мероприятие продлится в Ubisoft Store до 18 июня.