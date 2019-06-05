Операторы каршеринга поддержали идею создания базы нарушителей ПДД

Каршеринговые компании дали положительную оценку инициативе Госавтоинспекции запретить пользоваться их услугами водителям, систематически нарушающим ПДД. Об этом "РГ" рассказала сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова.

"С точки зрения создания прозрачного механизма и системы получения данных для нашего рынка, полностью поддерживаем инициативу ГИБДД. Чем больше данных будут получать каршеринги, тем лучше", - сказала Макарова.

По ее словам, на сегодняшний день проблема состоит в том, что внедрение единого алгоритма сложно еще и с юридической точки зрения, поскольку "по закону отношения оператора с пользователями каршеринга регулируются договором".

Так или иначе, по мнению Макаровой, каршеринговые компании заинтересованы в клиентах "с адекватным "прошлым”", тогда как ненадежные пользователи заставляют сервисы нести финансовые потери.

"Токсичные пользователи - это потенциальные убытки для каршеринга", - заключила Макарова.

Ранее в позитивном ключе об инициативе высказались и другие сервисы. Так, например, информагентство "Москва" сообщило, что в компаниях "МатрешCar" и Carenda на идею также смотрят положительно.