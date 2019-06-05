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05.06.2019 12:46
Рубрика: ПДД

Операторы каршеринга поддержали идею создания базы нарушителей ПДД

Текст: Иван Пышечкин
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Каршеринговые компании дали положительную оценку инициативе Госавтоинспекции запретить пользоваться их услугами водителям, систематически нарушающим ПДД. Об этом "РГ" рассказала сооснователь каршерингового сервиса BelkaCar Екатерина Макарова.
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"С точки зрения создания прозрачного механизма и системы получения данных для нашего рынка, полностью поддерживаем инициативу ГИБДД. Чем больше данных будут получать каршеринги, тем лучше", - сказала Макарова.

По ее словам, на сегодняшний день проблема состоит в том, что внедрение единого алгоритма сложно еще и с юридической точки зрения, поскольку "по закону отношения оператора с пользователями каршеринга регулируются договором".

Так или иначе, по мнению Макаровой, каршеринговые компании заинтересованы в клиентах "с адекватным "прошлым”", тогда как ненадежные пользователи заставляют сервисы нести финансовые потери.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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"Токсичные пользователи - это потенциальные убытки для каршеринга", - заключила Макарова.

Ранее в позитивном ключе об инициативе высказались и другие сервисы. Так, например, информагентство "Москва" сообщило, что в компаниях "МатрешCar" и Carenda на идею также смотрят положительно.