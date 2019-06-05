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05.06.2019 18:39
Рубрика: Культура

Найдены останки существ, царивших на Земле 470 миллионов лет назад

Текст: Денис Передельский
Фото: Julien Kimmig / KU News Service Фото: Julien Kimmig / KU News Service
Фото: Julien Kimmig / KU News Service

Исследователи из Канзасского университета (США) описали окаменелые останки мягкотелых существ, лишенных экзоскелета, которые обитали на нашей планете от 470 до 459 миллионов лет назад.

Отчет об исследовании появился в журнале The Science of Nature, коротко о нем рассказывается и на сайте Канзасского университета. Ископаемые образцы древних существ были обнаружены на территории Португалии.

Фото: University of North Florida
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Их возраст составляет от 459 до 470 миллионов лет. Как говорят ученые, это открытие заполняет пробел в понимании эволюции в период среднего ордовика. Подобных окаменелостей до сих пор было найдено немного, а на Пиренейском полуострове их не находили никогда.

В новой работе ученые описывают три образца древней медузы, возможного представителя вида виваксиид, предка современных моллюсков, и представителя членистоногих.

По словам ведущего автора Жульен Киммиг, наибольший интерес вызвали окаменелости виваксиид. Судя по всему, это были моллюски с большими шипами и раковинами, образованными от слизистых покровов.

Открытие позволяет предположить, что эти существа обитали на Земле гораздо больший период времени, чем считалось ранее. Оно доказывает, что виваксииды выжили во время большого ордовикского вымирания.

"Благодаря этому открытию мы получили много информации о распределении животных в хронологическом и географическом порядке, - говорит Киммиг. - Кроме того, оно дало нам много данных о том, как древние животные адаптировались к различным средам, и где именно им удавалось выжить".

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