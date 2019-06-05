Денис Попов утвержден в должности прокурора Москвы

В среду столичные парламентарии согласовали кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора Москвы. Такое решение было принято на заседании Мосгордумы.

Кандидатуру Попова внес генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Назначает на должность прокурора Москвы президент РФ по представлению Генпрокуратуры.

"Новый прокурор имеет большой опыт работы и в Москве, и в регионах. Он хорошо знаком со столичной спецификой. Одной из основных задач нашего взаимодействия с прокуратурой Москвы остается совершенствование столичного законодательства", - заявил на заседании председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Вместе мы проводим комплексную работу по мониторингу городского законодательства и стараемся своевременно корректировать правовую базу столицы. Уверен, что в лице Дениса Геннадьевича столичная прокуратура продолжит эффективное взаимодействие со столичным парламентом", - отметил он.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин освободил Владимира Чурикова от должности прокурора Москвы. С этого времени его обязанности исполняет Олег Манаков.

Денис Попов родился в 1972 году в Свердловске. Трудовую деятельность начал в 1989 году. После окончания юридического факультета Российской правовой академии министерства юстиции РФ в 2000 году Попов был назначен на должность следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры в Москве. В 2010 году он стал прокурором ЦАО столицы, с 2015 по 2018 годы работал в должности прокурора Республики Хакасии, а с февраля прошлого года - прокурора Республики Дагестан. Имеет звание почетный работник прокуратуры РФ.