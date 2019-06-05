Названы самые чистые регионы России

Многолетний лидер экологических рейтингов, Тамбовская область вновь возглавила список самых чистых регионов России, опубликованный экологической организацией "Зеленый патруль" по итогам весны 2019 года. В пятерке лидеров оказались Алтайский край и республика Алтай, Москва и Курская область.

Главной проблемой эксперты назвали отсутствие перемен в обработке мусора.

- Мусорная реформа в России продолжает буксовать. Вместо создания технопарков по переработке отходов в регионах продолжают забивать старые полигоны, устанавливая муляжи сортировочных станций, которые, по факту, не в состоянии переработать и 10 процентов поступающего мусора, - считает Андрей Нагибин, председатель правления "Зеленого патруля".

По данным экологов, в Волгоградской области отходы не вывозятся из более 700 населенных пунктов, только в Волгограде образовалось более 800 свалок. Население при этом исправно оплачивает вывоз мусора.

Замыкают рейтинг (тоже традиционно) Иркутская, Челябинская и Свердловская области. "Зеленый патруль" обращает внимание, что в связи с жаркой погодой и отсутствием осадков возможны экологические проблемы другого рода - в первую очередь, загрязнение воздуха в городах. Ранее свое исследование на эту тему опубликовал Роспотребнадзор. По данным ведомства, нездоровая атмосфера в городах Сахалина, Бурятии и Иркутской области. Похвастаться, что дышат чистым воздухом, могут горожане всего 14 субъектов РФ и деревенские жители 33 регионов.