Суд арестовал обвиняемого в убийстве бывшего спецназовца

Красногорский городской суд Подмосковья удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу 41-летнего Сергея Ходжаняна. Именно ему сегодня днем следователи предъявили обвинение в убийстве 24-летнего ветерана боевых действий Никиты Белянкина.

Резонансная драка, закончившаяся поножовщиной и гибелью Белянкина, напомним, произошла 1 июня в подмосковном поселке Путилково. В СИЗО Ходжанян пробудет как минимум до 2 августа. На судебном заседании было озвучено, что официально подследственный является безработным, но, по его словам, он "занимался автозапчастями".

При этом вину свою обвиняемый в убийстве не признает. Что был в баре, он не отрицает, но нанесение смертельного удара ножом, уверяет он, не его рук дело. Впрочем двое других задержанных дали показания именно против него.

Сегодня также был заключен в СИЗО гражданин Армении Нарек Степанян. Ему тоже сегодня было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". В ходе судебного заседания следователь рассказал, что вина Степаняна подтверждается показаниями свидетелей и иными вещественными доказательствами. Вину Степанян тоже не признал. Он работал барменом в пивном баре, возле которого произошла роковая драка.

Напомним, в ночь с 1 на 2 июня в микрорайоне Путилково Красногорского района произошла массовая драка. Попытавшийся разнять участников драки экс-спецназовец ГРУ Никита Белянкин получил удар ножом в область сердца. В четверг 6 июня на Митинском кладбище состоятся похороны погибшего молодого человека.