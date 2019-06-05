В аэропорту Шереметьево открыли памятник Пушкину

В честь официального переименования столичного аэропорта Шереметьево в Международный аэропорт Шереметьево имени Пушкина в воздушной гавани открыли памятник великому русскому поэту в канун его дня рождения.

Столичный аэропорт Шереметьево одним из первых принялся за выполнение указа президента России Владимира Путина о присвоении имен великих соотечественников 44 аэропортам страны. Автором скульптуры - изображающей декламирующего свое сочинение Александра Пушкина в полный рост - стал народный художник России Александр Бурганов. А на корешке переплета книги, которую держит в руке Александр Сергеевич, можно найти QR-код, который позволит пассажирам скачивать произведения русского классика в аудиоформате.

"Я рад сказать эту фразу: "Добро пожаловать в Международный аэропорт Шереметьево имени Пушкина", - заметил на торжественной церемонии открытия памятника министр культуры Владимир Мединский. Он также поделился, что указ президента о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей культуры стал достойным завершением конкурса "Великие имена России", который длился нескольких месяцев.

Стоит заметить, что имя Александра Пушкина уже нашло отражение в Шереметьево: от фирменных вывесок на входах в пассажирские терминалы до посадочных талонов.

