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05.06.2019 12:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В аэропорту Шереметьево открыли памятник Пушкину

Текст: Мария Воронова
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости

В честь официального переименования столичного аэропорта Шереметьево в Международный аэропорт Шереметьево имени Пушкина в воздушной гавани открыли памятник великому русскому поэту в канун его дня рождения.

Фото: Марина Волосевич
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Столичный аэропорт Шереметьево одним из первых принялся за выполнение указа президента России Владимира Путина о присвоении имен великих соотечественников 44 аэропортам страны. Автором скульптуры - изображающей декламирующего свое сочинение Александра Пушкина в полный рост - стал народный художник России Александр Бурганов. А на корешке переплета книги, которую держит в руке Александр Сергеевич, можно найти QR-код, который позволит пассажирам скачивать произведения русского классика в аудиоформате.

"Я рад сказать эту фразу: "Добро пожаловать в Международный аэропорт Шереметьево имени Пушкина", - заметил на торжественной церемонии открытия памятника министр культуры Владимир Мединский. Он также поделился, что указ президента о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей культуры стал достойным завершением конкурса "Великие имена России", который длился нескольких месяцев. 

Стоит заметить, что имя Александра Пушкина уже нашло отражение в Шереметьево: от фирменных вывесок на входах в пассажирские терминалы до посадочных талонов.
 

Культура Литература Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Александр Пушкин
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