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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Женщина упала под поезд в московском метро

Пожилая женщина погибла на станции "Дмитровская" в московском метро. Она упала под прибывающий поезд. Машинист резко затормозил, но состав не успел остановиться.

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Пострадавшая скончалась до прибытия медиков от травм, несовместимых с жизнью. Погибшей было около 60 лет.

Пресс-служба столичной подземки в Twitter сообщила об приостановке движения на Серпуховско-Тимирязевской линии - от станции "Чеховская" до станции "Владыкино". Для извлечения тела было снято напряжение.

Ведется проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

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