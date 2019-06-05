Женщина упала под поезд в московском метро

Пожилая женщина погибла на станции "Дмитровская" в московском метро. Она упала под прибывающий поезд. Машинист резко затормозил, но состав не успел остановиться.

Пострадавшая скончалась до прибытия медиков от травм, несовместимых с жизнью. Погибшей было около 60 лет.

Пресс-служба столичной подземки в Twitter сообщила об приостановке движения на Серпуховско-Тимирязевской линии - от станции "Чеховская" до станции "Владыкино". Для извлечения тела было снято напряжение.

Ведется проверка, выясняются обстоятельства случившегося.