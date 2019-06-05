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05.06.2019 10:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский симфонический оркестр отправится на гастроли в Германию

Новосибирский академический симфонический оркестр вернулся из большого гастрольного тура по Великобритании: в мае музыканты дали 14 концертов в залах Англии и Шотландии. А в ноябре нынешнего года коллектив отправится в Германию в рамках "Русских сезонов" и даст концерт в Москве.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Татьяна Кравченко
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Прошедшие с большим успехом зарубежные гастроли, а также планы оркестра обсудили в министерстве культуры Новосибирской области. Правительство активно поддерживает выступления новосибирских музыкантов на крупнейших мировых площадках. Как подчеркнул министр культуры региона Игорь Решетников, на зарубежные поездки профессиональных коллективов ежегодно выделяются средства в рамках программы "Культура Новосибирской области". Кроме того, новосибирские музыканты часто выезжают за рубеж за счет принимающей стороны, так как их приглашают и ждут.

Кстати, тур оркестра по Великобритании завершился подобным приглашением - новосибирцев ждут в Англии и Шотландии в сезоне 2020-2021. Как отметил художественный руководитель и главный дирижер оркестра Томас Зандерлинг, на прошедших гастролях публика горячо принимала сибирский коллектив.

"Выступление получило очень высокую оценку от зарубежной музыкальной критики. Рецензия будет опубликована во всемирно известном издании "Musical opinion" - старейшем британском журнале о классической музыке, что также является особым знаком признания", - сказал Томас Зандерлинг.

По данным министерства культуры региона, за последние два года Новосибирский академический симфонический оркестр провел концертные туры в Италии, Словении, Хорватии, Китае и Испании. А предыдущие гастроли в Великобритании состоялись в 1995 году, когда за пультом Симфонического оркестра Новосибирской филармонии стоял Арнольд Михайлович Кац.

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