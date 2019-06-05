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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Работники "Зимней вишни" не знали, где находятся эвакуационные выходы

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Работники ТРЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года при пожаре погибло 60 человек, не знали, где находятся эвакуационные выходы из здания.

Фото: Рашит Салихов
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повара кофейни ООО "Зимняя вишня". Надежда Волкова рассказала сегодня на заседании Заводского районного суда Кемерова, что она знала, как выйти с кухни, а о расположении путей эвакуации ей не было известно. К слову, женщина работала поваром в ТРЦ с сентября 2016 года.

О пожаре Волковой сообщил коллега, Антон Лукьянов. Именно он закричал, что нужно эвакуироваться. При этом звукового или светового оповещения о ЧС не было. По словам Волковой, работники кухни покинули ТРЦ по служебной лестнице, которая вела прямо на улицу. По этой лестнице, как уточнила Волкова, можно было попасть лишь на все кухни ТРЦ и на склад с продуктами. И чипы от магнитного замка, на который закрывался этот самый выход, были только у нескольких работников кухни. Кроме того, повар сказала, что не помнит, имелись ли в здании планы эвакуации, а также проводились ли пожарные инструктажи с персоналом. Единственное, что она вспомнила: "В каком-то журнале расписывались".

На сегодняшнем заседании Заводского райсуда Кемерова в рамках рассмотрения уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне" планируется допросить десять человек. К уголовной ответственности по этому делу привлечено 15 фигурантов, включая руководство компании-собственника и компании-арендатора ТРЦ.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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