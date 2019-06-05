Работники "Зимней вишни" не знали, где находятся эвакуационные выходы

Работники ТРЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года при пожаре погибло 60 человек, не знали, где находятся эвакуационные выходы из здания.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на повара кофейни ООО "Зимняя вишня". Надежда Волкова рассказала сегодня на заседании Заводского районного суда Кемерова, что она знала, как выйти с кухни, а о расположении путей эвакуации ей не было известно. К слову, женщина работала поваром в ТРЦ с сентября 2016 года.

О пожаре Волковой сообщил коллега, Антон Лукьянов. Именно он закричал, что нужно эвакуироваться. При этом звукового или светового оповещения о ЧС не было. По словам Волковой, работники кухни покинули ТРЦ по служебной лестнице, которая вела прямо на улицу. По этой лестнице, как уточнила Волкова, можно было попасть лишь на все кухни ТРЦ и на склад с продуктами. И чипы от магнитного замка, на который закрывался этот самый выход, были только у нескольких работников кухни. Кроме того, повар сказала, что не помнит, имелись ли в здании планы эвакуации, а также проводились ли пожарные инструктажи с персоналом. Единственное, что она вспомнила: "В каком-то журнале расписывались".

На сегодняшнем заседании Заводского райсуда Кемерова в рамках рассмотрения уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне" планируется допросить десять человек. К уголовной ответственности по этому делу привлечено 15 фигурантов, включая руководство компании-собственника и компании-арендатора ТРЦ.