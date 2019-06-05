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05.06.2019 16:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Великом Новгороде полицейского арестовали за смертельное ДТП

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Великом Новгороде суд избрал меру пресечения 33-летнему сотруднику полиции, который, как считают в следствии, пьяным сел за руль и спровоцировал ДТП. В аварии погибла 56-летняя женщина, травмы получили двое детей.

Как сообщили в Новгородском районном суде, ближайшие два месяца полицейский проведет под арестом. Свою вину он полностью признал.

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Представители СК во время судебного заседания объяснили необходимость заключения под стражу тем, что на свободе мужчина сможет скрыться от уголовной ответственности или воспрепятствовать расследованию по его уголовному делу.

Напомним, 3 июня полицейский на своей личной машине Hyundai выехал на полосу встречного движения и протаранил Ниву. Женщину, находившуюся за рулем отечественного автомобиля, увезли в больницу. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась. В больнице с переломами находится 8-летний мальчик, находившийся в машине. Семилетнюю девочку, которая получила ушибы, в данный момент выписали.

Между тем в УМВД России по Новгородской области начата проверка. Полицейского планируют уволить из правоохранительных органов. Также дисциплинарная ответственность ждет его непосредственных руководителей.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород Преступления правоохранителей
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