В Великом Новгороде полицейского арестовали за смертельное ДТП

В Великом Новгороде суд избрал меру пресечения 33-летнему сотруднику полиции, который, как считают в следствии, пьяным сел за руль и спровоцировал ДТП. В аварии погибла 56-летняя женщина, травмы получили двое детей.

Как сообщили в Новгородском районном суде, ближайшие два месяца полицейский проведет под арестом. Свою вину он полностью признал.

Представители СК во время судебного заседания объяснили необходимость заключения под стражу тем, что на свободе мужчина сможет скрыться от уголовной ответственности или воспрепятствовать расследованию по его уголовному делу.

Напомним, 3 июня полицейский на своей личной машине Hyundai выехал на полосу встречного движения и протаранил Ниву. Женщину, находившуюся за рулем отечественного автомобиля, увезли в больницу. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась. В больнице с переломами находится 8-летний мальчик, находившийся в машине. Семилетнюю девочку, которая получила ушибы, в данный момент выписали.

Между тем в УМВД России по Новгородской области начата проверка. Полицейского планируют уволить из правоохранительных органов. Также дисциплинарная ответственность ждет его непосредственных руководителей.