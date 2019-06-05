Матвиенко: Памятники погибшим в ВОВ должны получить всемирный статус

Совет Федерации будет продвигать в мире идею присвоения памятникам погибшим во Второй мировой войне международный статус. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на V Международном гуманитарном Ливадийском форуме в Крыму.

Как отмечено в проекте Ливадийского послания мира, памятники борцам с нацизмом во всех странах должны быть признаны Всемирным мемориалом человечества.

- Мы будем активно по парламентской линии продвигать, чтоб все памятники погибшим в годы Второй мировой войны были признаны Всемирным мемориалом, и чтобы ни одна грязная рука не позволила сносить памятники тем, кто погиб, защищая Европу от фашизма, - сказала Матвиенко. - Если им будет придан международный статус, это усилит наши позиции в борьбе с теми, кто занимается таким нечистоплотным делом - сносом памятников истории.

Ранее она подчеркнула, что памятник Жукову в Харькове должен быть восстановлен.

- Что произошло в Харькове, когда снесли памятник маршалу Жукову, человеку, который прошел всю войну и внес огромнейший вклад в победу. Как это можно в XXI веке это допускать? Мы надеемся, что будет соответствующая реакция украинских властей, виновные будут наказаны и памятник будет восстановлен.

Напомним, в Крыму в рамках XIII Международного фестиваля "Великое русское слово" прошел V Международный гуманитарный Ливадийский форум. Он был посвящен поддержке русского языка за рубежом, развитию общего гуманитарного и культурного пространства.