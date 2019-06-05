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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Субмарины уходят под землю

Музей на секретном объекте в Балаклаве реконструируют
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 121(7879)
Уникальный музей-укрытие подводных лодок в Балаклаве готовится к масштабной реконструкции и обновлению экспозиции. Главным экспонатом станет подводная лодка проекта 633, которую планируют завести в подземный канал в течение года.
Основная часть экспозиции Балаклавского подземного комплекса посвящена субмаринам и подводникам. Фото: Юлия Крымова/РГ Основная часть экспозиции Балаклавского подземного комплекса посвящена субмаринам и подводникам. Фото: Юлия Крымова/РГ
Основная часть экспозиции Балаклавского подземного комплекса посвящена субмаринам и подводникам. Фото: Юлия Крымова/РГ

Секреты Балаклавы

Объект 825 ГТС с каналом в толще горы строили в 1953-1961 годах и еще 30 лет держали в полной секретности. Даже местные жители не знали, что происходило под землей на западном берегу Балаклавской бухты. Город был закрыт и удален с карт. Для непосвященных ГТС расшифровывали как городскую телефонную станцию. Шпионы НАТО так и не смогли разгадать, куда вдруг исчезали советские подлодки в Балаклаве, пока объект не рассекретили.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Укрытие для подлодок построили после ядерной бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. В случае угрозы в убежище могли укрыться семь средних или 10 малых субмарин, а также более тысячи человек, включая экипажи. Объект был рассчитан на ядерный удар мощностью 100 килотонн - в пять раз больше бомб, сброшенных на Японию.

Уникально и место, где находится укрытие. Балаклавскую бухту не видно с моря, естественный изгиб у входа гасит любую волну. Высота горы Таврос, под которой пробит сквозной канал, достигает 126 метров, что делает любую бомбардировку безуспешной. На случай разрыва бомбы в самой бухте вход в канал закрывал 150-тонный батопорт - морской затвор, защищавший комплекс от ударной волны и радиации. Его разработали и применили впервые, также, как и огромные противоударные двери, закрывавшие подземные тоннели и помещения.

В обычное время объект 825 ГТС работал как база ремонта и обслуживания подлодок. Субмарина заходила в канал со стороны бухты и выходила на дежурство с запасом топлива, кислорода, боеприпасов. Под землей был расположен 102-метровый сухой док, заводские цеха, склад топлива, минно-торпедная часть. С 1961 по 1992 год здесь отремонтировали более 200 подлодок, и все это в строгой секретности. Лодки заходили в канал ночью, за ними задвигался понтонный мост, вход укрывали маскировочной сетью. Заметить штольню нельзя было даже вблизи, не то что с противоположного берега или со спутника.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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Сейчас увидеть укрытие подлодок своими глазами приезжает четверть миллиона человек в год. Только за первомайские праздники 2019 года по подземным коридорам прошли 10 тысяч туристов.

- К нам едут люди со всей страны, от Камчатки до Калининграда, жители ближнего и дальнего зарубежья, - рассказал "РГ" директор Военно-исторического музея фортификационных сооружений, подводник, капитан I ранга Юрий Тарариев. - Их притягивает наша история, они хотят узнать и увидеть, как создавалась система безопасности страны, противодействия США и блоку НАТО.

Подлодки вернутся

В 1990-х Балаклавскую бухту покинули подлодки, подземный комплекс несколько лет не охранялся и был разграблен - из него грузовиками вывозили оборудование и металл. К началу 2000-х балаклавские подводники добились создания музея. В нем не хватало главного экспоната - подводной лодки.

- Вопрос в стадии решения, - сообщил Тарариев. - Командование Южного военного округа и Черноморского флота, находясь в музее, согласилось, что главным артефактом должна быть подлодка. Идет процесс списания ПЛ проекта 633. Полагаю, что в конце этого или в следующем году мы ее получим.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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Подземный комплекс был рассчитан на субмарины малого и среднего водоизмещения. Восьмиметровая глубина и изгиб канала не позволяли завести большой корабль. Во время службы объект 825 ГТС принимал на ремонт подлодки проекта 613 - самого массового в истории советского подводного флота, а также его модернизированную версию - проект 633. Даже такие лодки слегка притапливались, чтобы пройти в канал. В 1980-х годах обсуждали его расширение, но потом от этой идеи отказались.

По словам директора музея, в Севастополе осталась единственная средняя подлодка проекта 633, построенная в 1961 году. Она до сих пор в строю, но в море не ходит, а используется как зарядная станция. От нее через генератор заряжают аккумуляторные батареи боевых ПЛ.

- У нас также есть планы получить большую ПЛ проекта 641, ее мы рассчитываем поставить возле музея, - говорит Тарариев. - Будем обсуждать это с городом. Думаю, нам не откажут, так как подлодка станет одной из главных достопримечательностей и достопримечательностей Балаклавы, в нее можно будет зайти, проводить на борту ритуалы поднятия флага, это будет интересно и познавательно.

Наследники экспедиции

В прошлом году музей пополнили два глубоководных аппарата, предназначенных для спасения экипажей затонувших ПЛ - мини-субмарина АС-20 и спасательный колокол СК-64. Ранее они были на вооружении поисково-спасательной службы УПАСР ЧФ.

- Появилась идея создать экспозицию, посвященную спасению подлодок, - делится руководитель музея. - Тем более что именно в Балаклаве создали экспедицию подводных работ особого назначения (ЭПРОН), заложившую основу подготовки всех водолазов-глубоководников страны.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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На Черноморском флоте были две уникальные подлодки - "666" и "555", предназначенные для спасательных работ на больших глубинах. На борту имелась барокамера и шлюз для выхода водолазов.

- Акванавтов выпускали на глубинах от 100 до 300 метров, это уже гидрокосмос, - отмечает директор. - Лодка становилась на подводные якоря, зажигались прожекторы, через люк выходили водолазы и могли беспрерывно работать, меняя друг друга и отдыхая в барокамере. Причем люди работали в легких водолазных костюмах. Им подавали специальную дыхательную смесь, которая составлялась компьютером.

Экспериментальную субмарину БС-555 проекта 1840 в начале 1990-х годы отправили на ремонт в Санкт-Петербург, а там вывели из состава ВМФ и распилили на металл. Подводники считают, что будь эта лодка в строю, история с "Курском" могла иметь совсем другой исход.

В музее также создается депозитарий подводных артефактов. Исследователи передали в музей более 20 предметов, поднятых с затонувших кораблей римского и византийского периода, а также более позднего времени. Якоря, орудия, ядра, бытовая утварь долго находились под водой и должны храниться в естественной среде, воздух для них губителен. Предметы разместят на глубине около метра вдоль канала, подсветят, а также установят подводные камеры. Посетители музея смогут совершать дайвинг-погружение и рассматривать экспонаты под водой.

Кстати

При реконструкции Таврической набережной Балаклавы над входом в канал будет построен новый понтонный мост. Существующий был сделан в 1950-х из добротного металла и до сих пор выдерживает нагрузку. Однако одной полосы для движения машин, автобусов и пешеходов недостаточно, в туристический сезон возникают заторы. В правительстве Севастополя сообщили, что мост заменят на новый, более широкий. А старый передадут в музей, он станет еще одним экспонатом. Новый мост также должен иметь разводную конструкцию, чтобы подлодку из канала можно было выводить на доковый ремонт.

Секрет в секрете

Внутри подземного комплекса Балаклавы находился еще один суперсекретный объект - ядерный арсенал. Доступ сюда был у немногих. Здесь хранили ядерные боеголовки и проводили регламентные работы с ними. Уже сейчас можно увидеть, как делали "профилактику" изделиям. Специалисты аккуратно вскрывали головную часть, проверяли соединения, изоляцию электродов, закрывали и откачивали воздух. Затем снаряды загружались на подлодку до следующих регламентных работ, по расписанию. Когда комплекс передали Украине, все ядерное оружие вывезли на материк. В помещениях ядерного арсенала новые власти хранили деньги - карбованцы, поэтому объект оставался под охраной и не был разграблен.

- Эти помещения меньше всего тронуты варварами, можно воссоздать весь процесс, - говорит директор музея. - Это будет интересно не только туристам, но и курсантам, офицерам. Ведь в ядерные арсеналы каждого не пускают. Воссоздадим склад с макетами ядерных боеголовок, заполним зал регламентных работ. Люди увидят, как это происходило.

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