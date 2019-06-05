Появилось видео с места взрыва гранаты в частном доме на Кубани

В Сети опубликовано видео с места взрыва гранаты в частном доме в кубанском городе Гулькевичи, в результате которого ранены четыре человека (среди них - 10-летня школьница).

Как уже сообщалось, ЧП произошло накануне вечером на улице Луначарского. После взрыва все четверо пострадавших были отправлены в центральную районную больницу. Двое из них, по информации правоохранителелй, находтся в реанимации. У девочки врачи констатировали контузию.

По предварительным данным, местный житель 1967 года рождения "в ходе бытовой ссоры привел в действие ручную гранату неустановленного образца". В результате взрыва пострадали четыре человека, включая его самого. Об этом сообщил источник "Интерфакса" в правоохранительных органах.

На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще две гранаты.

Сейчас решантся вопрос о возбуждении уголовного дела.